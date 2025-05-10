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الرياضة

كليفلاند يقلص الفارق مع إنديانا بـ «الساحر ميتشل»!

كليفلاند يقلص الفارق مع إنديانا بـ «الساحر ميتشل»!
10 مايو 2025 11:07

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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قدم دونوفان ميتشل أداءً ساحراً، وسجل 43 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مضيفه إنديانا بايسرز 126-104، وتقليص الفارق إلى 1-2، في نصف نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي إيه).
وبعد أن تصدر المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم مع 64 فوزاً، حقق كليفلاند بداية مخيبة في نصف النهائي، إذ خسر أول مبارتين على أرضه، مدركاً أن أي فريق في تاريخ الدوري لم ينجح بقلب تأخره 0-3 في الأدوار الإقصائية.
لذلك، دخل المباراة الأخيرة مصمماً على تفادي أخطاء المباراتين السابقتين، خصوصاً الأخيرة عندما سجل ميتشل 48 نقطة، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفوز.
وإلى نقاطه الـ 43، سجل الموزع الرائع 9 متابعات، خمس تمريرات حاسمة وسرقة كرة واحدة.
لكن هذه المرة حظي بدعم كبير بعد عودة زميله لاعب فريق كل النجوم داريوس جارلاند من الإصابة، وأفضل لاعب دفاعي هذا الموسم إيفان موبلي، والبديل المميز ديأندري هانتر.
جارلاند الغائب عن آخر أربع مباريات بسبب التواء في إبهامه سجل 10 نقاط، فيما أضاف موبلي، الغائب بسب التواء في كاحله، 18 نقطة و13 متابعة و3 سرقات و3 صدات، وأجبر دفاع كليفلاند نجم إنديانا وبطل المباراة الثانية تايريز هاليبورتون على تسجيل أربع نقاط فقط.

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