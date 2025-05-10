بيدرسن بطل «الجولة الافتتاحية» في «جيرو دي إيطاليا»



روما (د ب أ)



فاز مادس بيدرسن، بطل العالم السابق، بالجولة الافتتاحية من «النسخة الـ 108»، لسباق دراجات جيرو دي إيطاليا في ألبانيا، وبعد قطع مسافة 160 كيلومتراً من دوريس إلى العاصمة تيرانا، تفوق الدراج الدنماركي على البلجيكي فاوت فان آرت، وجاء الفنزويلي أورلويز أولار في المركز الثالث.

ووقع حادث تصادم سيء قبل حوالي 5 كيلومترات من نهاية السباق، وكان من بين المصابين الإسباني ميكيل لاندا، وجرى نقل الدراج «35 عاماً» إلى المستشفى، حيث تبين أنه يعاني من كسر في إحدى فقرات العمود الفقري.

ووفقاً لبيان صادر عن فريق سودال-كويك ستيب، يتعين عليه البقاء في وضعية ثابتة لفترة طويلة، وانسحب رسمياً من السباق.

ولن يشارك تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات للدراجات «حامل اللقب» في سباق العام الحالي الذي يستمر ثلاثة أسابيع، ثاني أشهر سباق دراجات، للتركيز على سباقي فرنسا الدولي وفويلتا، ويعد مواطنه السلوفيني بريموز روجليتش، الفائز باللقب في 2023، من بين المرشحين للفوز باللقب.