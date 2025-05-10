حصد «جائزة مرموقة».. صلاح يعادل رقم هنري



معتز الشامي (أبوظبي)



حصد محمد صلاح نجم ليفربول، لقباً فردياً جديداً، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها في الكرة الإنجليزية مع «الريدز»، وذلك بعدما أعلنت رابطة الكُتاب الرياضيين الإنجليزية، عن فوز «الفرعون المصري» بجائزة أفضل لاعب عام 2025، لينتزع رقماً شخصيا قياسياً، في الجائزة المرموقة التي يتم تقديمها من الرابطة بمشاركة 900 عضواً.

ونال صلاح نسبة أصوات بلغت 90% من الكتاب الرياضيين الإنجليز، وسبق له الفوز باللقب أعوام 2018 و2022، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يحصد اللقب 3 مرات، بالتساوي مع الفرنسي تيري هينري لاعب أرسنال السابق، اختتم صلاح موسماً حافلاً بالنجاحات، وفاز باللقب متفوقاً على كل من فيرجيل فان دايك وألكسندر إيزاك وديكلان رايس.

وأسهم صلاح في حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما قدم مستويات متميزة خلال مشاركاته التي بلغت 49 مباراة في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 33 هدفاً وصناعة 23 هدفاً.