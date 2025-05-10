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الرياضة

ديوكوفيتش يستعد لـ«رولان جاروس» من جنيف

ديوكوفيتش يستعد لـ«رولان جاروس» من جنيف
10 مايو 2025 11:47

 
جنيف (د ب أ)

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يشارك لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة جنيف المفتوحة للتنس للعام الثاني على التوالي، حيث يسعى لحصد فوزه الأول على الملاعب الرملية هذا الموسم، قبل انطلاق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس».
وذكر منظمو بطولة جينيف أن ديوكوفيتش سيشارك في البطولة التي تقام في الفترة من 17 إلى 24 مايو الجاري، وهي آخر بطولة إعدادية للاعبين قبل التوجه لباريس لخوض غمار بطولة فرنسا المفتوحة.
ويملك ديوكوفيتش، المصنف السادس على العالم، والذي يبحث عن لقبه رقم مئة في منافسات الفردي بجولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، سجلاً سلبياً هذا الموسم في موسم الملاعب الرملية الأوروبية، حيث خسر في مباراتين، ولم يحقق أي انتصار، حيث ودع بطولتي مونت كارلو ومدريد مبكراً.
ومن بين المشاركين في بطولة جينيف، تايلور فريتز، المصنف الرابع، وكاسبر رود، حامل اللقب الذي توج بثلاثة ألقاب من آخر أربع ألقاب للبطولة.
ويحتفل ديوكوفيتش بعيد ميلاده في جينيف في 22 من الشهر الجاري، ببلوغه عامه الـ38.
في العام الماضي، ودع بطولة جينيف من الدور قبل النهائي أمام توماس ماتشاك، ثم عبر أربعة أدوار في باريس. وانسحب بسبب إصابة في الركبة قبل مواجهة كاسبر رود في دور الثمانية، وخسر صدارة التصنيف العالمي.

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