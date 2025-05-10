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الرياضة

دو يخطف الأضواء في «دولية فزاع»

دو يخطف الأضواء في «دولية فزاع»
10 مايو 2025 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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خطف الكوري الجنوبي كانج دو هيون «23 عاماً» الأضواء، في بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وبجانب أنه لاعب في منتخب كوريا، يقوم بتوثيق «الحدث العالمي» من خلال التقاط الصور، واليد تداعب «الريشة الطائرة» وأيضاً تحمل «الكاميرا» في «مشهد رائع»، إنها قصة نجاح وإرادة صاحب همة يقهر المستحيل بالإصرار، والذي جعله ينسى معاناة الإعاقة، وخوض تحدي الرياضة والتصوير الفوتوغرافي معاًوأعرب البطل الكوري عن سعادته بمشاركته الأولى في بطولة «فزاع»، مشيراً إلى أن وجود الأبطال النخبة في الحدث العالمي المهم يعكس التطور الكبير لبطولات فزاع.
وأشاد دو بالتنظيم الرائع للبطولة، معرباً عن سعادته بزيارته الأولى إلى دبي، مشيراً إلى أنه يحرص على المشاركة في بطولات فزاع المقبلة لاعباً ومصوراً بعد مشاهدته المنافسات القوية في البطولة.
من ناحية أخرى، تختتم اليوم النسخة السادسة للبطولة التي تكشف عن آخر أسرارها وهوية الأبطال المتوجين، خاصة أنها محطة مهمة للتأهل إلى النسخة الجديدة لبطولة العالم التي تقام بالبحرين خلال فبراير 2026.

الإمارات
دبي
بطولة فزاع الدولية
أصحاب الهمم
كوريا الجنوبية
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