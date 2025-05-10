ريال مدريد في الانتظار.. ألونسو يودع ليفركوزن!

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن المدرب الإسباني تشابي ألونسو رحيله عن باير ليفركوزن نهاية الموسم الجاري، بعد 3 سنوات قضاها مع النادي، مع التوقعات بأنه سيتولى تدريب ريال مدريد خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

واستغل ألونسو المؤتمر الصحفي المعتاد الذي عقده للإعلان عن أنه سيترك باير ليفركوزن قبل عام من انتهاء عقده مع النادي في 2026، بعدما قاد المدرب الإسباني ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني دون هزيمة، وثنائية كأس ألمانيا الموسم الماضي.

ومع توقع رحيل أنشيلوتي عن سانتياجو برنابيو، والذي يرتبط اسمه بتدريب منتخب البرازيل، من المتوقع أن يعود ألونسو إلى النادي الذي فاز معه بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كلاعب.

وكشف مسؤولو ليفركوزن عن أنهم وافقوا على طلب ألونسو بإنهاء عقده الحالي، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى صيف عام 2026.

وشهد هذا الموسم عدم قدرة الفريق على تكرار بطولات الموسم الماضي، ورفض ألونسو التعليق عندما سأله أحد الصحفيين عن وجهته الجديدة بعد الرحيل عن الدوري الألماني، حيث يُكن ألونسو احتراماً كبيراً لأنشيلوتي، ولن يُرسل أي رسالة حتى يُعلن المدرب الإيطالي أو ريال مدريد رسمياً انفصالهما.

قال ألونسو: «ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن المستقبل، الآن، نعلم أننا نريد وداعاً رسمياً يوم الأحد لبعض اللاعبين ولي شخصياً، علينا أن نستمتع بهذه اللحظة بمشاعر متباينة، يمكننا أن نكون سعداء وفخورين بما حققناه خلال هذه الفترة، أنا ممتن للغاية من اليوم الأول إلى اليوم الأخير».

وأنهى تشابي ألونسو وريال مدريد قد أنهيا بالفعل اتفاقهما ليصبح خليفة كارلو أنشيلوتي، حيث سيوقّع عقداً يربطه بريال مدريد للمواسم الثلاثة المقبلة، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وكشف موقع «ذا أثليتيك» أن إعلان رحيل أنشيلوتي لن ينتظر حتى نهاية الدوري الإسباني، بل سيُعلن بعد مباراة «الكلاسيكو» ضد برشلونة، ووفقاً لصحيفة «ماركا»، ومن المتوقع مبدئياً أن تتسارع الأمور بعد مباراة «الكلاسيكو» ضد برشلونة، يوم الأحد المقبل.