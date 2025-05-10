سالم عبدالرحمن يستعيد التوازن في «آسيوية الشطرنج»



العين (الاتحاد)



استعاد سالم عبدالرحمن توازنه بفوز مهم على الصيني شو يي، ليصعد إلى المركز الثاني في منافسات الرجال، ضمن بطولة آسيا الفردية للشطرنج «الأساتذة» المقامة في العين، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 38 دولة.

وافتتح نقلة البداية في الجولة الرابعة هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، رئيس اللجنة المنظمة، بحضور حسين تودرييف، رئيس منطقة وسط وشمال آسيا، وعدد من المسؤولين.

أعلنت بطلة العالم الروسية فالنتينا جانينا عن نفسها بقوة في بطولة السيدات، بعدما تصدرت الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 جولات، محققة «العلامة الكاملة»، وهي بطلة روسيا 5 مرات وبطلة أوروبا سابقاً، وسبق أن توّجت بلقب بطولة العالم للشطرنج الخاطف مرتين.

وواصل الإيراني بارديا دانشفار تألقه، محققاً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب العام، وكان بارديا نال الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، وها هو يثبت جدارته على الساحة القارية من جديد.

من جانبه، حقق لاعبنا راشد الحمادي، أصغر المشاركين في البطولة مفاجأة مدوية، بتعادله مع الأستاذ الدولي الهندي تشاكربورتي ميانك، في نتيجة وصفت بأنها من أبرز مفاجآت الجولة الأول.

والتحق محمد سعيد اليليلي البطل الآسيوي للهواة، بالبطولة بعد انتهائه من اختبارات نهاية الفصل في جامعة الإمارات، وحقق فوزاً متميزاً على مانع الكثيري لاعب منتخب عُمان.

وتعادل عمر نعمان مع الأستاذ الدولي الروسي كيريل شويين، بعد فوز مهم في الجولة السابقة على أصيل بيك عبدالعزيزوف من كازاخستان، ما عزز من ترتيبه العام.

من جانبها، واصلت روضة السركال، بطلة العرب والأستاذة الدولية الكبيرة أداءها القوي، وتعادلت مع الماليزية مرضية محمد عفيف في الجولة الثالثة، بعد أن فازت في الجولة الافتتاحية على العُمانية أنات العيسائي.

أما زينب المعمري، فقدمت أداءً مشرفاً، وتمكنت من حصد فوز ثمين على النيوزيلندية سارة سن، ما يعزز من آمالها في التقدم في الترتيب خلال الجولات القادمة.

وتستمر منافسات البطولة وسط أجواء من التحدي والإثارة، في حدث رياضي وثقافي يشكل منصةً رائدة للقاء نخبة اللاعبين في القارة الآسيوية.