الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 ميداليات آسيوية لـ «مصارعة الذراعين»

6 ميداليات آسيوية لـ «مصارعة الذراعين»
10 مايو 2025 15:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. برامج تعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمستقبل


أحرز منتخبنا 6 ميداليات في «النسخة 23» لبطولة آسيا لمصارعة الذراعين و«النسخة 22» لأصحاب الهمم، والتي اختتمت في العاصمة نيودلهي في الهند، حيث نال عبدالله الشراري ذهبية وفضية ضمن منافسات أصحاب الهمم، وأحمد خرخور فضية وبرونزية، وإبراهيم الشحي فضية، وسالم الشحي برونزية، بينما حل علي الشحي رابعاً.
ومنح الاتحاد الآسيوي شارة التحكيم الدولي لكل من عبدالله الطويل وإبراهيم الشحي وعلي الشحي، في إنجاز يعكس مكانة كفاءة الحكم الإماراتي في المنافسات الدولية. 
وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإنجاز، وأيضاً جهود لجنة مصارعة الذراعين في الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة، متمنياً المزيد من النجاح.
بدوره، وقال فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مشرف منتخب مصارعة الذراعين، إن المنافسات جاءت قوية فنياً وذهنياً، بمشاركة أفضل اللاعبين من قارة آسيا، مؤكداً أن النتائج تعد إنجازاً متميزاً، ويعكس التطور الذي تشهده اللعبة داخل الدولة، وكشف عن أنه تم عقد مباحثات جانبية مع ممثلي الاتحادات الآسيوية من أجل التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، وبما يسهم في المزيد من النجاح مستقبلاً، مثمناً جهود اللاعبين الذين نجحوا في حصد هذا العدد من الميداليات.

الإمارات
الهند
نيودلهي
بطولة مصارعة الذراعين
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
اليوم 19:56
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يعلن تخفيضا كبيرا لأسعار الأدوية في أميركا
12 مايو 2025
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
علوم الدار
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
12 مايو 2025
مبنى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
علوم الدار
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. برامج تعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمستقبل
12 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©