6 ميداليات آسيوية لـ «مصارعة الذراعين»

أبوظبي (الاتحاد)



أحرز منتخبنا 6 ميداليات في «النسخة 23» لبطولة آسيا لمصارعة الذراعين و«النسخة 22» لأصحاب الهمم، والتي اختتمت في العاصمة نيودلهي في الهند، حيث نال عبدالله الشراري ذهبية وفضية ضمن منافسات أصحاب الهمم، وأحمد خرخور فضية وبرونزية، وإبراهيم الشحي فضية، وسالم الشحي برونزية، بينما حل علي الشحي رابعاً.

ومنح الاتحاد الآسيوي شارة التحكيم الدولي لكل من عبدالله الطويل وإبراهيم الشحي وعلي الشحي، في إنجاز يعكس مكانة كفاءة الحكم الإماراتي في المنافسات الدولية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإنجاز، وأيضاً جهود لجنة مصارعة الذراعين في الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة، متمنياً المزيد من النجاح.

بدوره، وقال فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، مشرف منتخب مصارعة الذراعين، إن المنافسات جاءت قوية فنياً وذهنياً، بمشاركة أفضل اللاعبين من قارة آسيا، مؤكداً أن النتائج تعد إنجازاً متميزاً، ويعكس التطور الذي تشهده اللعبة داخل الدولة، وكشف عن أنه تم عقد مباحثات جانبية مع ممثلي الاتحادات الآسيوية من أجل التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، وبما يسهم في المزيد من النجاح مستقبلاً، مثمناً جهود اللاعبين الذين نجحوا في حصد هذا العدد من الميداليات.