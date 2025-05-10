الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناجي يزبيك إلى نهائي «أستانا جراند سلام» للجودو

ناجي يزبيك إلى نهائي «أستانا جراند سلام» للجودو
10 مايو 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. برامج تعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمستقبل


تأهل ناجي يزبيك، لاعب منتخب الجودو، إلى نهائي وزن تحت 73 كجم، ضمن بطولة «أستانا جراند سلام» التي تستضيفها طاجيكستان، بمشاركة 358 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، وتبلغ جوائزها 154 ألف يورو، ويشهد اليوم الختامي «الأحد» لقاء أرام جريجوري مع إيجور مالكين لاعب الاتحاد الدولي «فريق اللاجئين».
وخلال مشواره إلى النهائي، حقق ناجي يزبيك سلسلة من الانتصارات الرائعة رغم صعوبة «النزالات»، بداية من دور الـ32، أمام الأميركي جاك يونيزوكا الفائز بالميدالية الفضية في دورة ألعاب عموم أميركا للناشئين 2021، والميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين 2022 في الإكوادور، ورجحت كفة النجم الشاب لمنتخبنا بـ «الإيبون»، وكما تخطى البلجيكي باتشايف زيليمخان «المصنف العاشر» في المجموعة بدور الـ16، قبل أن يُسقط عبد الرحمنوف بخيتشان، لاعب طاجيكستان، في طريقه إلى «المربع الذهبي»، وأطاح الجورجي ميخائيل باخباخ الفائز بذهبية بطولة أوروبا للناشئين 2017، عندما تفوق عليه بـ «القاضية» ليلعب على المركز الأول مع السويسري ستمب نيلز.
من ناحية أخرى، جرت مراسم حفل الافتتاح، قبل بدء مباريات الأدوار النهائية، وسط حضور جمهور غفير، يتقدمه يرميك كوشيرباييف، نائب رئيس وزراء كازاخستان، وماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

الإمارات
الجودو
طاجيكستان
منتخب الجودو
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
اليوم 19:56
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يعلن تخفيضا كبيرا لأسعار الأدوية في أميركا
12 مايو 2025
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
علوم الدار
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
12 مايو 2025
مبنى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
علوم الدار
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. برامج تعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمستقبل
12 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©