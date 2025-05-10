ناجي يزبيك إلى نهائي «أستانا جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)



تأهل ناجي يزبيك، لاعب منتخب الجودو، إلى نهائي وزن تحت 73 كجم، ضمن بطولة «أستانا جراند سلام» التي تستضيفها طاجيكستان، بمشاركة 358 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، وتبلغ جوائزها 154 ألف يورو، ويشهد اليوم الختامي «الأحد» لقاء أرام جريجوري مع إيجور مالكين لاعب الاتحاد الدولي «فريق اللاجئين».

وخلال مشواره إلى النهائي، حقق ناجي يزبيك سلسلة من الانتصارات الرائعة رغم صعوبة «النزالات»، بداية من دور الـ32، أمام الأميركي جاك يونيزوكا الفائز بالميدالية الفضية في دورة ألعاب عموم أميركا للناشئين 2021، والميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين 2022 في الإكوادور، ورجحت كفة النجم الشاب لمنتخبنا بـ «الإيبون»، وكما تخطى البلجيكي باتشايف زيليمخان «المصنف العاشر» في المجموعة بدور الـ16، قبل أن يُسقط عبد الرحمنوف بخيتشان، لاعب طاجيكستان، في طريقه إلى «المربع الذهبي»، وأطاح الجورجي ميخائيل باخباخ الفائز بذهبية بطولة أوروبا للناشئين 2017، عندما تفوق عليه بـ «القاضية» ليلعب على المركز الأول مع السويسري ستمب نيلز.

من ناحية أخرى، جرت مراسم حفل الافتتاح، قبل بدء مباريات الأدوار النهائية، وسط حضور جمهور غفير، يتقدمه يرميك كوشيرباييف، نائب رئيس وزراء كازاخستان، وماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو.