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الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي بلقب الكأس

حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي بلقب الكأس
10 مايو 2025 14:48

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، بأطيب التهاني والتبريكات إلى أسرة نادي شباب الأهلي وجماهيره بمناسبة حصول الفريق الأول للنادي على كأس رئيس الدولة للموسم 2024-2025، متمنياً للفرسان مزيداً من الإنجازات.
وثمّن معالي رئيس الاتحاد دور الجهاز الفني والإداري للفريق، الذي حقق ثنائية الكأس الأغلى ودوري أدنوك للمحترفين، مشيداً في الوقت نفسه بالأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال بطولة كأس رئيس الدولة.
وأكد معاليه أن نجاحات نادي شباب الأهلي في صقل مواهب اللاعبين يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية، ويُعزز قدرة الكرة الإماراتية ويرفع كفاءتها في المنافسات الخارجية.
كما أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بأداء الشارقة وجمهوره في نهائي الكأس، متمنياً للفريق التوفيق في مهماته المقبلة. 

شباب الأهلي
كأس رئيس الدولة
حمدان بن مبارك آل نهيان
اتحاد الكرة
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