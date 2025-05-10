حتا والنصر إلى نهائي «كأس الإمارات للطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ضرب فريقا حتا والنصر موعداً مرتقباً في نهائي «كأس الإمارات»، رابع بطولات موسم 2024-2025 لفئة الرجال في الكرة الطائرة، والمقرر في السابعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل على صالة نادي العين، بعدما فجّر «الإعصار» مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه بني ياس «بطل الثلاثية» بنتيجة 3-2، فيما كسب «العميد» مواجهة «الديربي» أمام شباب الأهلي بسهولة بنتيجة 3-0، ضمن مواجهتي الدور نصف النهائي.

وأذهل حتا منافسه بني ياس، المتوج بثلاثية تاريخية شملت ألقاب كأس الاتحاد، الدوري العام، وكأس السوبر، بالفوز المثير 3-2 في المباراة التي أُقيمت على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-27 و25-23 و18-25 و25-20 و15-13.

في المقابل، لم يجد «العميد»، تحت قيادة مدربه العائد الجزائري مراد سنون، الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للتونسي زياد لرقش، صعوبات كبيرة في تخطي عقبة منافسه شباب الأهلي في «ديربي» أقيم على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، وحسم النصر المواجهة بنتيجة 3-0 بواقع: 25-20 و25-22 و25-22.

وتُقام منافسات «كأس الإمارات» بنظام خروج المغلوب وعلى ملاعب محايدة، بمشاركة ثمانية أندية، تتنافس في سبع مباريات من ربع النهائي حتى النهائي، وراعت القرعة وضع بني ياس، بطل الدوري، على رأس المجموعة الأولى، مقابل شباب الأهلي، حامل لقب الكأس، على رأس المجموعة الثانية.

يُذكر أن النسخة الأولى من «كأس الإمارات» أُقيمت في موسم 1979-1980 وتوّج بها نادي الشعب، فيما شهدت النسخة الـ42 في الموسم الماضي (2023-2024) تتويج شباب الأهلي باللقب على حساب العين بنتيجة 3-1، بينما غابت البطولة عن موسمي 1982-1983 و1990-1991 لأسباب استثنائية.