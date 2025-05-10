منافسات قوية في انطلاقة «كأس الإمارات» لجمال الخيل العربية بالمغرب

الرباط (وام)

اختتمت منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في نسختها الثانية، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط على مدى ثلاثة أيام في المعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بمشاركة 171 جواداً تعود ملكيتها إلى 52 مالكاً من مختلف أنحاء المملكة المغربية.

وتُقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد اليوم الأول انطلاق المنافسات بمشاركة 45 مهرة ضمن ثلاث فئات رئيسية هي المهرات بعمر سنة (1 أ)، وفئة المهرات بعمر سنة (1 ب)، وفئة المهرات بعمر 2-3 سنوات (2 أ).

وأسفرت نتائج الفئة الأولى (1 أ) عن فوز المهرة «ندى داوود» للمالك والمربي مسلك محمد أمين، برصيد 40.19 نقطة، تلتها «إيلاف إم أي» للمالك والمربي العطواني محمد، بـ39.81 نقطة، ثم «سحر إم أي» لنفس المالك والمربي، بـ 39.75 نقطة. وفي الفئة الثانية (1 ب)، حققت المهرة «صوفيا بوزنيقة» للحريسة الملكية بوزنيقة المركز الأول بـ 41.56 نقطة، وجاءت «سوار بوزنيقة» ثانية بـ 40.69 نقطة، و«سعيدة بوزنيقة» ثالثة بـ 39.56 نقطة، للمالك والمربي الحريسة الملكية بوزنيقة.

أما فئة المهرات بعمر 2-3 سنوات (2 أ)، فقد تصدرت نتيجتها المهرة «هيبة كتبية» لمهدي عامر، والمربي بمزاغ طاهر، محققة 41.19 نقطة، تلتها «رائدة بوزنيقة» للحريسة الملكية بوزنيقة بـ 39.69 نقطة، ثم «راوية بوزنيقة» لنفس المالك والمربي بـ39.31 نقطة، وتأهلت المهرات الثلاث الأوائل في كل فئة إلى النهائيات المقررة اليوم.

من جانبها، أكدت الدكتورة ملاك بنعمر، مديرة المرابط الوطنية بالشركة الملكية لتشجيع الفرس، أن اختيار المملكة لاستضافة الجولة الثالثة من بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، يعكس ثقة جمعية الإمارات للخيول العربية، وحرصها على دعم المربين المحليين، وتطوير المرابط المتخصصة في تربية الخيول العربية الأصيلة، مشيرة إلى أن البطولة تسهم في تعزيز مكانة هذه الفئة من المربين وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المنافسات.

وقالت إن نسخة هذا العام شهدت تطوراً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، برفع عدد الأشواط إلى 12 شوطاً، وزيادة قيمة الجوائز، ما ساهم في ارتفاع عدد المشاركين بنسبة تقارب 10%، حيث بلغ عدد المربين 52، وعدد الخيول 171، ما استدعى تمديد البطولة إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين.