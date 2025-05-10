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الرياضة

فليك: برشلونة يترك «خيبة الأمل» من أجل ريال مدريد!

فليك: برشلونة يترك «خيبة الأمل» من أجل ريال مدريد!
10 مايو 2025 18:51

برشلونة (رويترز)

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قال هانزي فليك، مدرب برشلونة، إن لاعبي الفريق ناقشوا خروجهم من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي، وهم مستعدون لترك خيبة الأمل وراء ظهورهم، بينما يستعدون لمواجهة ريال مدريد منافسهم على لقب الدوري الإسباني.
ويتصدر برشلونة، الذي تعرض للخسارة 4-3 أمام إنتر ميلان في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي، الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.
ومع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم، فإن الفوز على أرضه الأحد يجعل فريق فليك على بُعد فوز واحد من لقبه 28 في الدوري الإسباني.
وقال فليك للصحفيين «نسير بشكل جيد، بعد الهزيمة في ميلانو، يدرك الجميع أن الأمر ليس سهلاً، لكننا نسير على الطريق الصحيح، تحدثنا عما نريد القيام به خلال هذين الأسبوعين».
وأضاف «تتبقى أربع مباريات. مباراة القمة مهمة، وعلينا أن نظهر قدراتنا، علينا أن نتحلى بالثقة، اللاعبون يقدمون أداءً رائعاً، تحدثنا عما يفكرون فيه وما يشعرون به».
وأضاف «كان علينا أن نتحدث عن الأمر كمجموعة، الجميع يدرك أنه يجب أن تبذل قصارى جهدك في القمة، يجب أن تكون نشيطاً وقوياً، ومسيطراً، ريال مدريد فريق جيد جداً، ونحن بحاجة إلى جماهيرنا».
واستقبل برشلونة 10 أهداف في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، مما أثار تساؤلات حول مدى صلابته واستخدام الدفاع المتقدم، ولكن فليك يشعر بالرضا عن خط دفاعه، وقال «عندما بدأنا، كنت واضحاً بشأن فلسفة اللعب، كانت هناك مباريات، خاصة في البداية واجهنا فيها شكوكاً، لكن الفريق تكيف بشكل جيد، تحسن أداؤهم أيضاً، وهم راضون عن أسلوب لعبنا وطريقة لعبنا، عندما ترى جودة اللاعبين، تشعر بالسعادة».
وأشاد فليك أيضاً بالمدافع إينيجو مارتينيز، وقال المدرب الألماني «إنه يحب اللعب في عمق الملعب، ومن المذهل أن نرى كيف يتكيف مع الفريق».
وأضاف «إنه قائد يُركز على الفوز في كل مباراة، يبذل جهداً كبيراً في كل جلسة تدريبية، يشارك مشاعره الإيجابية مع زملائه، وهو مقاتل بروح قتالية، إنه قائد رائع».
وقال فليك إن المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، العائد من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، والظهير أليخاندرو بالدي لن يشاركا منذ البداية في المباراة أمام ريال مدريد، وقال فليك سجيرارد مارتن وبقية اللاعبين يقدمون أداءً جيداً للغاية، وبعد هذه المباراة، تبقى لنا ثلاث مباريات أخرى، ربما يحصل ليفاندوفسكي وبالدي على دقائق لعب في الشوط الثاني، وأعتقد أن بالدي مستعد لذلك». 

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