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الرياضة

ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو وأعضاء المكتب التنفيذي

ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو وأعضاء المكتب التنفيذي
10 مايو 2025 20:35

 
الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور تشو شونج وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، على هامش انطلاق بطولة العالم للتايكواندو للناشئين - الفجيرة 2025، بمشاركة أكثر من 800 رياضي ورياضية من مختلف أنحاء العالم، وتستمر حتى 14 مايو.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، أن احتضان الإمارة للبطولات الدولية في مختلف الرياضات، ومنها التايكواندو، يأتي انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى تأكيد مكانة الفجيرة مركزاً رياضياً عالمياً، وتوفير بيئة محفزة لتطوير المواهب الرياضية المحلية والدولية الشابة.
وأشار سموه إلى أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا متابعة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للقطاع الرياضي، من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة لضمان تنظيم الفعاليات الرياضية بأعلى المعايير العالمية المُعتمدة.
وأشاد سموه بالدور الريادي الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للتايكواندو في تطوير اللعبة وتنظيم كُبرى البطولات العالمية، منوهاً بأن النجاحات المتواصلة التي تحققها الفجيرة في استضافة الفعاليات الرياضية تعكس التزامها القوي بدعم الحركة الرياضية، وتوفير بيئة مثالية لتنظيم مختلف البطولات الدولية.
وأعرب الدكتور تشو شونج وون، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على اهتمامه المتواصل بالرياضة، خصوصاً رياضة التايكواندو، ودعمه المستمر للاتحاد وجهوده المتواصلة في إنجاح الفعاليات الرياضية، كما ثمن الدكتور تشو دعم سموه الإنساني المستمر للاجئين والرياضيين حول العالم، ومبادراته التي تعكس التزامه بالقيم السامية للرياضة كوسيلة للتنمية والتواصل الإنساني.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد للتايكواندو.

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
التايكواندو
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