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الرياضة

ساوثهامبتون يتجنب رقماً قياسياً سيئاً بعد تعادل مفاجئ مع مانشستر سيتي

ساوثهامبتون يتجنب رقماً قياسياً سيئاً بعد تعادل مفاجئ مع مانشستر سيتي
10 مايو 2025 20:37

 
ساوثهامبتون (رويترز)

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اقتنص ساوثهامبتون نقطة في تعادل سلبي مفاجئ مع ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ما يعني أنه تجنب تقاسم صدارة قائمة الفريق الأسوأ في تاريخ المسابقة.
وكان ساوثهامبتون، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، على وشك معادلة رصيد ديربي كاونتي صاحب الرصيد الأدنى في موسم واحد والذي بلغ 11 نقطة في موسم 2007-2008، لكن التعادل رفع رصيده إلى 12 نقطة، مما دفع جماهيره في ملعب سانت ماري تغني احتفالاً بنقطة التعادل.
وظل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في المركز الثالث في الترتيب برصيد 65 نقطة، مع تبقي مباراتين في سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا، رغم أن نيوكاسل يونايتد وتشيلسي يتأخران عنه بفارق نقطتين فقط، بينما يتأخر نوتنجهام فورست بأربع نقاط، لكن الأندية الثلاثة خاضت مباراة أقل.
وشارك إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، وسيطر الضيوف على المباراة وأطلق لاعبو السيتي 26 تسديدة مقابل اثنتين فقط لصاحب الأرض، لكن ساوثهامبتون دافع بعدد كبير خاصة في الدقائق الأخيرة ليحرمهم من التسجيل.
وأطلق المصري عمر مرموش تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصبح أفضل فرصة لمانشستر سيتي في المباراة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ساوثهامبتون
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
عمر مرموش
تشيلسي
توتنهام
نيوكاسل
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