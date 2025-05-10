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الرياضة

فولهام ينهار بثلاثية أمام إيفرتون

فولهام ينهار بثلاثية أمام إيفرتون
10 مايو 2025 20:39

 
لندن (د ب أ)

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سقط فولهام على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام إيفرتون بنتيجة 1 -3، ضمن الجولة 36 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
لم يحافظ فولهام على تقدمه بهدف مبكر سجله راؤول خيمينيز في الدقيقة 17، بل أدرك الضيوف التعادل في الشوط الأول بهدف سجله فيتالي ميكولينكو في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني انتزع إيفرتون الفوز بهدفي مايكل كين وبيتو في الدقيقتين 70 و73 .
ورفع إيفرتون رصيده إلى 42 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد فولهام عند 51 نقطة في المركز 11، بعد خسارة ثانية على التوالي.
وفي مباراة أخرى، فاز برينتفورد على مضيفه إبسويتش تاون بهدف سجله كيفن شايد في الدقيقة 18، وحقق برينتفورد انتصاره الرابع على التوالي، ليقفز إلى المركز الثامن برصيد 55 نقطة.
أما إبسويتش تاون، فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز 18 وتأكد هبوطه رفقة ليستر سيتي وساوثهامبتون قبل انطلاق منافسات هذه الجولة.
وفي مباراة ثالثة، فاز برايتون خارج ملعبه على وولفرهامبتون بهدفين أحرزهما داني ويلبيك من ركلة جزاء، وبرايان جرودا في الدقيقتين 28 و85، ورفع برايتون رصيده إلى 55 نقطة في المركز التاسع متخلفاً بفارق الأهداف عن برينتفورد، ثامن الترتيب، أما وولفرهامبتون تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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