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الرياضة

«نقطة» تفصل الظفرة ودبا عن العودة إلى «المحترفين»

«نقطة» تفصل الظفرة ودبا عن العودة إلى «المحترفين»
10 مايو 2025 21:40

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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اقترب الظفرة «المتصدر» ودبا «الوصيف» من العودة إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم المقبل 2025-2026، بعدما استعاد الظفرة صدارة الترتيب بالفوز على يونايتد 2-1، ضمن «الجولة 27» من دوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تعادل دبا وحتا 0-0، وخروج العربي رسمياً من سباق الصعود، بعد تعادله مع جلف يونايتد 1-1، فيما تراجعت حظوظ الفجيرة بالخسارة أمام مصفوت 2-3، في حين لحق جلف أف سي بفليتوود يونايتد إلى دوري الثانية، إثر تعادله مع الحمرية 1-1.
وعلى استاد حمدان بن زايد، استعاد الظفرة صدارته بفوزه أمام ضيفه يونايتد 2-1، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، متقدماً على دبا بفارق المواجهات المباشرة، وسجل محمد لامين ياتارا هدفي الظفرة في الدقيقتين 15 و20، فيما أحرز خالد الجابري هدف يونايتد في الدقيقة 62، ويحتاج «الفارس» إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث المتبقية أمام الإمارات، مصفوت، والعربي، لضمان الصعود.
بدوره، اكتفى دبا بالتعادل السلبي مع ضيفه حتا، ليتراجع إلى المركز الثاني بـ50 نقطة، مع تبقي مواجهتين له أمام الذيد والجزيرة الحمراء، ورفع «الإعصار» حتا رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس.
وفي باقي نتائج الجولة، ودّع العربي الثالث برصيد 43 نقطة من 24 مباراة رسمياً سباق الصعود، بتعادله مع جلف يونايتد 1-1، فيما تعرّض الفجيرة الرابع لخسارة مؤثرة أمام مصفوت 2-3، ليتجمد رصيده عند 42 نقطة من 23 مباراة، وتبقت له ثلاث مباريات أمام العربي، جلف أف سي، ومجد، سجل أهداف مصفوت محمد المطروشي في الدقيقة 18، أبريما جينج في الدقيقة 27، وجاسم النقبي في الدقيقة 45، بينما سجل للفجيرة إسماعيل سونكو في الدقيقة 29، وعبدالله العامري في الدقيقة 69.
وفي صراع القاع، ودّع جلف أف سي دوري الأولى رسمياً، بعدما تعادل مع الحمرية 1-1، ليصل إلى 8 نقاط فقط في المركز الأخير، بفارق لا يمكن تعويضه عن أقرب منافسيه مجد برصيد 15 نقطة، ليلتحق بفليتوود يونايتد أول الهابطين بداعي الانسحاب.

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
دبا الفجيرة
الفجيرة
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