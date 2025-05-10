هولشتاين وبوخوم يغادران «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)

هبط هولشتاين كيل وبوخوم إلى الدرجة الثانية بخسارتهما أمام ضيفيهما فرايبورج 1-2، وماينز 1-4 توالياً، في المرحلة الثالثة والثلاثين، قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تبددت آمال لايبزج في بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله السلبي مع مضيفه فيردر بريمن.

وهي المرة الثانية التي سيغيب فيها لايبزج عن دوري أبطال أوروبا منذ صعوده إلى الدرجة الأولى موسم 2016-2017، وهو عانى أمام بريمن الذي كان يسعى بدوره إلى العودة إلى أوروبا بعد غياب دام 15 عاماً.

واكتفى لايبزج بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 51 نقطة، لكنه تراجع إلى المركز السابع بفارق أربع نقاط خلف فرايبورج صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية العريقة، حيث ابتعد مؤقتاً بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الخامس، والذي تنتظره قمة نارية الأحد أمام مضيفه باير ليفركوزن الوصيف.

وكان صانع ألعاب لايبزج الدولي الهولندي تشافي سيمونز الأقرب للتسجيل بتسديدة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 68، قبل أن يُجبر حارس فيردر بريمن مايكل تسيترير على التصدي لتسديدة أخرى بعد دقيقتين.

ويحتاج لايبزج إلى الفوز على شتوتجارت في المرحلة الأخيرة، كي يبقي على أمله في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بينما أصبحت آمال بريمن الأوروبية الآن حسابية بحتة نظراً لضعف فارق الأهداف.

ويملك فيردر بريمن 48 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط خلف بوروسيا دورتموند (51 نقطة) صاحب المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي وماينز صاحب المركز السادس المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليج»، ولايبزج السابع.

واستغل فرايبورج جيداً تعثر لايبزج بفوزه الثمين والصعب على مضيفه هولشتاين كيل 2-1.

واستهل هولشتاين كيل المباراة بطريقة مثالية مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 24 عبر لاسه روزنبوم، لكن السويسري يوهان مانزامبي أدرك التعادل للضيوف (45+2)، قبل أن يسجل لوكاس هولر هدف الفوز (58).

ورفع فرايبورج رصيده إلى 55 نقطة معززاً موقعه في المركز الرابع ووضع بوروسيا دورتموند (51 نقطة) أمام ضرورة كسب نقاط الفوز الثلاث على مضيفه ليفركوزن للإبقاء على آماله في المنافسة على البطاقة الرابعة إلى المرحلة الأخيرة.

وسيضمن فرايبورج بطاقة دوري الأبطال في حال تعثر دورتموند غدًا، علماً بأنه تنتظره قمة نارية في المرحلة الأخيرة أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الثالث والذي يخوض اختباراً لا يخلو من الصعوبة أمام مضيفه سانت باولي الخامس عشر الأحد.

ويحتاج فرانكفورت إلى نقطتين في مباراتيه المتبقيتين لضمان تواجده في دوري الأبطال الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد هولشتاين كيل الذي كان بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آماله، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير وانتهى مشواره في دوري الأضواء في موسمه الأول في «البوندسليجا» في تاريخه.

ويتخلف هولشتاين كيل بفارق أربع نقاط عن هايدنهايم صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء أو الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية.

وأنعش هايندنهايم آماله في البقاء بفوزه الكبير على مضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أدريان بيك (12 و73) ويان شوبنر (56).

ورفع هايدنهايم رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين خلف سانت باولي الذي يلاقي فرانكفورت الأحد، وهوفنهايم المتعادل مع مضيفه فولفسبورج 2-2 في افتتاح المرحلة.

وانتهت مسيرة بوخوم التي استمرت أربع سنوات في دوري الأضواء بخسارته المذلة على أرضه أمام ماينز 1-4.

وسجل نديم أميري (45+3) والنمساوي فيليب مويني (53) وجوناثان بوركاردت (73) وبول نيبيل (90+3) أهداف ماينتس، والفيليبيني جيريت هولتمان (84) هدف بوخوم.

وعاد بوخوم إلى البوندسليجا في ربيع عام 2021 بعد أحد عشر موسماً في الدرجة الثانية، وأفلت من الهبوط الموسم الماضي بفوزه بركلات الترجيح على فورتونا دوسلدورف في الملحق، في معجزة مذهلة بعد خسارته 0-3 ذهاباً، قبل أن يرد بالنتيجة ذاتها إياباً، ويفرض الركلات الترجيحية التي ابتسمت له.

وعزز ماينز في المركز السادس وتنتظره قمة ساخنة في المرحلة الأخيرة أمام ضيفه باير ليفركوزن.