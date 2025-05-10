شفيونتيك تسقط من الدور الثالث في روما!



روما (أ ف ب)



ودعت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً وحاملة اللقب دورة روما للألف نقطة للتنس المقامة على أرض ترابية من الدور الثالث، بخسارتها أمام الأميركية دانييل كولينز (35) بمجموعتين 1-6 و5-7.

وباتت الشكوك تحوم حيال جاهزية شفيونتيك المتوجة في روما أعوام 2021 و2022 و2024 لخوض غمار بطولة رولان جاروس الفرنسية التي تنطلق في 25 مايو الحالي حتى 8 يونيو المقبل، حيث فازت باللقب 4 مرات في النسخ الخمس الأخيرة (2020 و2022 و2023 و2024).

وستتراجع شفيونتيك من المركز الثاني إلى الرابع في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين.

وارتكبت البولندية العديد من الأخطاء المباشرة، حيث بدت بعيدة عن مستواها المعهود، لتخسر المجموعة الأولى بعد 34 دقيقة مع 23% من نسبة نجاح من الكرات الأولى و15 نقطة ناجحة فقط.

وحاولت ابنة الـ23 عاماً أن ترد في المجموعة الثانية، نجحت في بدايتها في كسر إرسال منافستها قبل أن تخسره مجدداً، وتبادلت اللاعبتان التقدم حتى 6-5، حين تعرضت شفيونتيك للكسر مرة جديدة، لتخسر المجموعة فالمباراة.

قالت كولينز بعد المباراة «في عقلي كنت أفكر، حتى وإن كانت قد هزمتني في المرات القليلة الماضية التي لعبنا فيها، لكنني قدمت بعضاً من أفضل مستوياتي في تلك المباريات، وهذا منحني ثقة».

وفشلت شفيونتيك هذا العام في الفوز بأي لقب، ولكنها وصلت على الأقل إلى الدور ربع النهائي في الدورات التي شاركت فيها.

وباتت خسارتها في منتجع فورو إيطاليكو الذي يستضيف الدورة أسوأ نتيجة لها هذا العام ومنذ مشاركتها الأولى في روما عام 2020، حين خرجت من الدور الأول.

وقبل مشاركتها في العاصمة الإيطالية، تعرضت لخسارة قاسية أمام الأميركية كوكو جوف 1-6 و1-6 في نصف نهائي دورة مدريد للألف نقطة، حيث بدت متعبة وفجرت غضبها وكادت أن تنهار باكية.

مع وصولها إلى روما، اعتبرت هذه الهزيمة «مجرد يوماً سيئاً» وأصرّت على أنه «لا ينبغي لنا أن نرى أكثر من ذلك».

طمأنت قلوب عشاقها بعدما استهلت مشاركتها في روما بفوز ساحق على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 6-1 و6-0، لكن كولينز التي خسرت أمامها 7 مرات في مواجهاتهما الثماني الأخيرة أعادتها إلى أرض الواقع.

وخرجت التونسية أنس جابر (36) أمام الإيطالية جازمين باوليني، بعد خسارتها 4-6 و3-6، في ثالث هزيمة لها ضمن المباريات الأربع الأخيرة، من بينها أمام باوليني نفسها في دورة ميامي، حين انسحبت بسبب إصابة.

وستلعب باوليني المباراة المقبلة مع اللاتفية يلينا أوستابنكو المتأهلة بعد انسحاب الألمانية لورا سيجموند.

وفي مباراة بنكهة أميركية خالصة، تغلبت بيتون ستيرنز على ماديسون كيز المصنفة خامسة بثلاث مجموعات 2-6 و6-2 و7-6، كما فازت الروسية ديانا شنايدر الثالثة عشرة على الرومانية جاكلين كريستيان 6-3 و6-3.

وعند الرجال لماسترز الألف نقطة، فجّر المجري فابيان ماروشان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الروسي أندري روبليف السادس عشر 7-5 و4-6 و6-3 في الدور الثاني.

وودّع الأميركي تايلور فريتس الرابع بعد خسارته أمام مواطنه ماركوس جيرون 6-7 و6-7 ، فيما تأهل النروجي كاسبر رود السابع على حساب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4 و4-6 و6-4.

وواصل الإيطالي ماتيو بيريتيني (29) مغامرته على أرضه وأمام جماهيره بتغلبه على البريطاني جاكوب فيرنلي 6-4 و7-6 (7-0).

كما تغلب النمسوي سيباستيان أوفنر على الأميركي فرانسيس تيافو الخامس عشر بثلاث مجموعات 6-2 و6-7 و6-3، في حين خرج مواطن الأخير تومي بول فائزاً بسهولة من مباراته أمام الإسباني روبرتو باتيستا 6-1 و6-4، على غرار التشيكي توماس ماخاتش التاسع عشر الذي أقصى الأميركي لورنر تيان 6-4 و6-4.