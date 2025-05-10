الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي: أبواب ريال مدريد مفتوحة أمام ألونسو

أنشيلوتي: أبواب ريال مدريد مفتوحة أمام ألونسو
10 مايو 2025 22:34

مدريد (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة
رغم خسارة «الكلاسيكو».. مبابي يكتب التاريخ في ريال مدريد
فليك يسحق ريال مدريد في موسمه الأول مع برشلونة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن «كل الأبواب مفتوحة» أمام شابي ألونسو لخلافته المحتملة في الجهاز الفني لريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.
ومن المتوقع أن يغادر أنشيلوتي ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، وسط تقارير إعلامية إسبانية تشير إلى أن مواطنها لاعب وسط «لوس بلانكوس» السابق، ألونسو، سيتولى المهمة الموسم المقبل.
وكان ألونسو (43 عاماً) أعلن أنه سيغادر باير ليفركوزن في نهاية الموسم الجاري.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «قرأت أنه سيغادر باير ليفركوزن، حيث قدم عملاً رائعاً».
وأضاف «كل الأبواب مفتوحة أمامه لأنه أظهر أنه أحد أفضل المدربين في العالم».
ويمتلك أنشيلوتي سنة إضافية في عقده مع ريال مدريد، لكنه أوضح أنه سيكشف عن مستقبله بعد نهاية الموسم في ظل تقارير تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي.
وكان ألونسو قاد ليفركوزن إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس دون هزيمة في موسم 2023-2024، بينما فاز ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ولا يزال ريال الذي فقد لقبه في مسابقة دوري الأبطال، يقاتل على لقب الدوري، وسيحل ضيفاً على غريمه برشلونة الأحد في كلاسيكو حاسم.
وقال أنشيلوتي إن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الكاتالونيين للمرة الأولى في أربع مواجهات هذا الموسم.
وأضاف «نحن متحمسون ومتحفزون ولدينا الكثير لنلعب من أجله في هذه المباراة، ونثق في قدرتنا على الفوز».
وتابع المدرب المخضرم «كانت المباريات الأخيرة أمام برشلونة صعبة ومعقدة، لكن المباراة الأخيرة (في نهائي الكأس) منحتنا الثقة في إمكانية الانتصار غداً».
وكان برشلونة حقق انتصارات سهلة على ريال مدريد في الدوري وكأس السوبر، قبل أن يهزمه 3-2 بعد التمديد في نهائي كأس إسبانيا في أبريل الماضي.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
كارلو أنشيلوتي
تشابي ألونسو
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة «إم جي إكس» لعام 2025
اليوم 19:56
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يعلن تخفيضا كبيرا لأسعار الأدوية في أميركا
12 مايو 2025
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
علوم الدار
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
12 مايو 2025
مبنى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
علوم الدار
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. برامج تعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمستقبل
12 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©