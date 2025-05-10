فالنسيا.. عدم الخسارة للمباراة العاشرة



مدريد (أ ف ب)

واصل فالنسيا سلسلته من دون خسارة للمباراة العاشرة توالياً بفوزه على ضيفه خيتافي 3-0، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم التي تشهد لقاء قمة بين برشلونة المتصدر وريال مدريد حامل اللقب ومطارده المباشر الأحد.

وحسم فالنسيا النتيجة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها بيبيلو (8 من ركلة جزاء) ودييجو لوبيس (18) وهوجو دورو (37 من ركلة جزاء) الذي رفع رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم.

وهي المباراة العاشرة توالياً لن يذق فيها فالنسيا طعم الخسارة في سلسلة حقق خلالها 6 انتصارات، منها الفوز على ريال مدريد 2-1 في المرحلة الثلاثين، مقابل 4 تعادلات، علما أن هزيمته الأخيرة تعود إلى المرحلة 25 أمام أتلتيكو مدريد 0-3.

ويشرف حارس المرمى السابق المدرب الشاب كارلوس كاربيريان (42 عاماً) المنحدر من تشيستي في ضواحي فالنسيا على فريق «الخفافيش» الذي سبق له أن دافع عن ألوانه في بداياته.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 45 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع موقتاً، فيما تجمد رصيد خيتافي الذي مُني بخسارته الرابعة توالياً من دون أن يتمكن من هز شباك منافسيه والـ16 هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر بانتظار بقية نتائج هذه المرحلة.

وتفوّق سلتا فيجو المنقوص على ضيفه إشبيلية 3-2، على الرغم من خوضه الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين.

وتقدّم سلتا فيجو بهدف الدولي الغيني إيليكس موريبا (19)، وعادل الصربي نيمانيا جوديلي من ركلة جزاء (45+8) بعد طرد ماركوس ألونسو ببطاقة حمراء مباشرة قبلها بدقيقتين.

وعلى الرغم من النقص، أعاد المدافع أوسكار مينيجويسا التقدم لسلتا فيجو (65) ثم أكّد البديل بورخا إيجليسياس الفوز (90+1)، فيما قلّص كيكي سالاس النتيجة دون جدوى (90+8).

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تكبّد إشبيلية خسارته السادسة في سلسلة من ثماني مباريات لم يذق فيها طعم الفوز وتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.