لاتسيو يطعن قلب «السيدة العجوز» بـ «نقطة قاتلة»!



روما (أ ف ب)



حرم لاتسيو ضيفه يوفنتوس من ثلاث نقاط ثمينة، لتعزيز حظوظه في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما أرغمه على تعادل مثير 1-1 في الوقت بدل الضائع، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس الذي لعب نصف ساعة بعشرة لاعبين، إثر طرد مدافعه الفرنسي بيار كالولو (60)، في طريقه إلى تحقيق فوز ثمين بهدف لمهاجمه الدولي الفرنسي المعار من باريس سان جيرمان راندال كولو مواني (51)، لكن لاتسيو أدرك التعادل عبر لاعب وسطه الدولي الأوروجوياني ماتياس فيسينو في الدقيقة السادسة من الدقائق السبع التي احتبست وقتاً بدل ضائع.

وحافظ يوفنتوس على المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام لاتسيو، وبفارق نقطة واحدة أمام القطب الثاني للعاصمة روما الذي تنتظره قمة نارية أمام مضيفه أتالانتا الثالث الاثنين في ختام المرحلة.

وحدهما نابولي المتصدر (77 نقطة) وإنتر ميلان الثاني (74) ضمنا بطاقتيهما إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، فيما تشتد المنافسة بين أتالانتا ويوفنتوس ولاتسيو وروما وبولونيا (62 نقطة) على البطاقتين الأخيرتين وبنسبة أقل ميلان الثامن (60) وفيورنتينا (59).

وخسر بولونيا أمام مضيفه ميلان 1-3 الجمعة في افتتاح المرحلة، فيما يلعب فيورنتينا مع مضيفه فينيتسيا الاثنين.

على الملعب الأولمبي في العاصمة، منح كولو مواني العائد إلى المنافسة بعد غياب مدة شهرين بسبب الإصابة، التقدم لفريق «السيدة العجوز»، عندما تابع كرة عرضية للدولي الأميركي ويستون ماكيني بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة أفلتت من يدي الحارس اليوناني خريستوس مانداس وعانقت الشباك (51).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد مدافعه الفرنسي بيار كالولو لضربه المهاجم الأرجنتيني فالنتين «تاتي» كاستيانوس بدون كرة (60).

وضغط لاتسيو بقوة بحثاً عن التعادل، ومنحه الحكم دافيدي ماسا ركلة جزاء، إثر عرقلة كاستيانوس من حارس المرمى ميكيلي دي جريجوريو قبل أن يلغيها بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» بسبب تسلل على المهاجم الأرجنتيني قبل توغله داخل المنطقة (88).

ونجح لاتسيو في إدراك التعادل عبر فيسينو الذي استغل كرة أبعدها الحارس دي جريجوريو عقب رأسية لكاستيانوس من مسافة قريبة فتابعها داخل المرمى الخالي (90+6).

وتابع كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريجاس انتفاضته في الآونة الأخيرة وأكرم وفادة ضيفه كالياري 3-1.

وكان كالياري البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الفرنسي ميشال أدوبو في الدقيقة 22، لكن كومو قلب الطاولة قبل نهاية الشوط الأول بهدفين للاعبي وسطه الفرنسي ماكسنس كاركيه (40) والبرازيلي جابريال ستريفيزا (45+2).

وأمَّن المهاجم باتريك كوتروني فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وهو الفوز السادس توالياً لكومو الذي ضمن بقاءه في دوري الأضواء منذ المرحلة الرابعة والثلاثين، والثالث عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز العاشر برصيد 58 نقطة، فيما تجمد رصيد كالياري الذي لا يزال مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية، عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.