سلطان بن حمدان يشهد منافسات اللقايا في مهرجان الهجن الختامي بالوثبة

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات سن اللقايا، التي أقيمت أمس، لمسافة 5 كلم، بمشاركة نخبة من هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، الذي يقام بميدان الوثبة لسباقات الهجن بالعاصمة أبوظبي.

تُوجت «الشاهينية» لأحمد دغاش غدير الكتبي، بناموس وكأس اللقايا الأبكار، في الشوط المفتوح، فيما انتزعت «الشاهينية» أول رموز سن اللقايا، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:18:45 دقيقة، متفوقة على «قطنة» لمانع علي حماد الشامسي، التي حلت في المركز الثاني بتوقيت 7:20:33 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «الفايزة» لناصر سالم المري.

حلق «الباهي» لهيثم جاسم الحمادي بالرمز الثاني في الفترة المسائية، وتُوج ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح، بعد أن أنهى الشوط في 7:18:25 دقيقة، وجاء «المفرق» لمانع علي حماد الشامسي ثانياً بتوقيت 7:18:60 دقيقة، وثالثاً «أشقر» لهزاع سعيد آل سالمين المنصوري.

وفي شوط اللقايا الأبكار المحليات، أهدت «الشرود» شعار مانع علي حماد الشامسي الذي نافس بقوة خلال الأشواط كافة، ناموس وكأس الشوط، حيث سجلت توقيتاً 7:23:80 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«مذيار» لسالمين محمد العامري بتوقيت 7:26:42 دقيقة، و«غرام» لسالم مانع السويدي في المركز الثالث.

واختتمت رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل بحصول «مرحب» لسالم سعيد منانه الكتبي على شداد الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات، بعد أن قطع مسافة الشوط في 7:17:95 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني «الماهر» لفارس عبد الله الدرعي بتوقيت 7:18:54 دقيقة، وفي المركز الثالث «نسناس» لمانع علي حماد الشامسي بتوقيت 7:19:07 دقيقة.

وتوج عبد الله المهيري، رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن الفائزين بالرموز عقب نهاية المنافسات وسط سعادة الملاك والمضمرين.

«إثارة» تتألق في «الصباحية»

في الفترة الصباحية، توجت «إثارة» لمالكها محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي بكأس الشوط الأول لفئة اللقايا الأبكار المحليات إنتاج، بعد أن قطعت مسافة 5 كيلومترات في زمن 7:19:0 دقيقة، فيما حقق «الوسمي» لأحمد الحزمي بن قناص العامري ناموس الشوط الثاني للقعدان المحليات إنتاج، ونال البندقية، بعد أن أنهى السباق بزمن 7:20:0 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، حصدت «زاهية» لناصر قريع بالروس العامري كأس الأبكار المهجنات إنتاج بتوقيت 7:20:3 دقيقة، بينما تألق «عالي» لمحمد سهيل بن عويضان العامري في الشوط الرابع للجعدان المهجنات إنتاج، محرزاً المركز الأول و«الشداد» بزمن مميز بلغ 7:14:6 دقيقة، كأفضل توقيت في الأشواط. وأعلنت الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر عن فوز «الظبي» لعلي سعيد علي بالرشيد، و«نسايم» لعتيق علي بالقوم الكتبي، و«هداد» لأحمد بن سالمين مبارك العامري، و«مناور» لمطر متعب بن رميدان العفاري، و«مطرة» لحمد فايل بن حمد الزرعي، و«حكمة» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، و«الهمال» لبهيان عامر بن قانوش العامري، و«الفارس» لسالم حمد بن راشد المخيبي، و«هملولة» لحامد حمود بن حارب البورسعيدي، و«زاهية» لحمود بن عبدالله بن شامس المحاربي، و«أفنجر» لمحمد معتوق بن ثنية العامري.

وأسفرت نتائج الأشواط من السادس عشر وحتى الرابع والعشرين عن فوز «لماح» لمحمد بطي محمد الحسناء المري، و«النوف» لمحمد عبداللطيف بن علي الحمادي، و«فبركة» لمحمد سعيد بن سالم الزرعي، و«هملول» لمحمد الحزمي بن قناص العامري، و«ملبي» لحمد دغمال بن راشد الغيلاني، و«الذيب» لمطر عبدالله بن هويدن الكتبي، و«مرة» لناصر بن علي المري، و«الشاهينية» لمحمد شطيط بن سالم الكتبي، و«رهمة» لناصر حمد بن عويضة الخييلي. وتواصلت المنافسات وسط حضور جماهيري كبير وأجواء من التنافس القوي بين الملاك والمضمرين، تأكيداً لمكانة رياضة الهجن في التراث الإماراتي واهتمامها المتزايد من مختلف فئات المجتمع.