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الرياضة

بايرن ميونيخ يحتفل بـ«الدرع 34» في «وداع مولر»!

بايرن ميونيخ يحتفل بـ«الدرع 34» في «وداع مولر»!
10 مايو 2025 23:10

 
ميونيخ (د ب أ)


ودع بايرن ميونيخ نجمه المخضرم توماس مولر بالفوز 2- صفر على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة بالدوري الألماني لكرة القدم. 

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قبل انطلاق اللقاء في ملعب أليانز أرينا، أقام البايرن حفلاً مصغراً لتكريم مولر الذي سيرحل عن الفريق بنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة طويلة دامت 25 عاماً.
تسلم مولر درعاً صغيرًا يحمل شعار النادي، وصورة كبيرة لألقابه مع الفريق، إضافة إلى باقة ورد، كما رفعت الجماهير لافتات عملاقة للنجم الألماني الفائز بكأس العالم 2014 بالبرازيل.
وفي الدقيقة 83 أقام لاعبو البايرن ممراً شرفياً لزميلهم عندما قرر البلجيكي فنسنت كومباني المدير الفني للفريق استبداله، وإشراك سيرجي جنابري بدلاً منه.
ونال توماس مولر تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة التي وقفت تصفق له في المدرجات رفقة عدد كبير من مسؤولي النادي ونجومه السابقين في ليلة تسلم درع الدوري الألماني الذي فاز به الفريق للمرة 34 في تاريخه.
وفي المباراة، أنهى البايرن الشوط الأول متقدماً بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 31، عندما حول تسديدة زميله مايكل أوليسيه، برأسية في الشباك، ورفع كين رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الألماني خلفه باتريك شيك مهاجم ليفركوزن، وسيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند اللذين يتساويان برصيد 19 هدفاً.
كما أضاع الفريق البافاري محاولات أخرى لكل من كين وجوشوا كيميتش وكينجسلي كومان ورافاييل جيريرو وتوماس مولر.
وفي الشوط الثاني أضاف مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد تمريرة من ليروي ساني، ليرفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري الألماني هذا الموسم.
وقبل هذا الهدف، أنقذ مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ فريقه من فرص محققة كانت كفيلة بمنح التعادل للضيوف، وذلك بالتصدي لفرصتين من توماس كفانتشارا وكيفن شتوجر.
بهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 45 نقطة في المركز التاسع. 2025/5/10

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
هاري كين
فينسنت كومباني
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