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الرياضة

قبل «الكلاسيكو».. مبابي «الكابوس المرعب» لبرشلونة!

قبل «الكلاسيكو».. مبابي «الكابوس المرعب» لبرشلونة!
10 مايو 2025 23:32

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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من المتوقع أن يكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم الأحد، من أكثر مباريات الموسم إثارة، ومع اقتراب لقب الدوري الإسباني، تتجه الأنظار صوب كيليان مبابي، الذي أصبح كابوساً حقيقياً للفريق الكتالوني طوال مسيرته، وأوضح كارلو أنشيلوتي، بعد فوز ريال مدريد الصعب 3-2 على سيلتا فيجو، أن المهاجم الفرنسي سيكون لاعباً أساسياً في المواجهة ضد «البلوجرانا»، وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي «سيكون مبابي عنصراً أساسياً، لا سيما بالنظر إلى قوة دفاع برشلونة، انطلاقاته من الخلف تكون قاتلة»، سجل المهاجم «25 عاماً»، مؤخراً هدفين أمام سيلتا فيجو، مُبقيا آمال «الميرنجي» قائمة في سباق اللقب، ومع وصول الموسم إلى مرحلته الحاسمة، يبدو أن مبابي في قمة مستواه في الوقت المناسب لهذه المباراة الحاسمة.
الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث واجه كيليان مبابي برشلونة 7 مرات خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان وريال مدريد، مسجلاً 8 أهداف، وهذا الموسم وحده، سجل هدفين أمام الفريق الكتالوني، مرة في نهائي كأس السوبر الإسباني (2-5)، وأخرى في نهائي كأس الملك (2-3)، على الرغم من خسارة ريال مدريد في المباراتين، ويبلغ معدل المهاجم الفرنسي التهديفي ضد برشلونة، البالغ 1.14 هدف في المباراة الواحدة، يتخطى حتى رقم كريستيانو رونالدو القياسي في مباريات «الكلاسيكو»، وقدم المهاجم الفرنسي عروضاً لا تُنسى ضد «البلوجرانا»، بما في ذلك ثلاثية رائعة في «كامب نو» مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021، وسيواجه مبابي الأحد فريقاً يُظهر أفضل ما لديه، ومع ضغوط ريال مدريد لتحقيق فوز يُنعش آماله في الفوز باللقب، ستكون للنجم الفرنسي فرصة أخرى لتعزيز أسطورته ضد الفريق الكتالوني، أما بالنسبة لبرشلونة، عليه إيجاد طريقة لإيقاف اللاعب الذي أصبح مصدر إزعاج كبير لهم في السنوات الأخيرة، في مونتجويك، الملعب الذي سجل فيه هدفين الموسم الماضي، يسعى مبابي لتقديم أداء متميز آخر، ولن يقتصر تأثير «الكلاسيكو» على تحديد مصير سباق لقب الدوري الإسباني فحسب، بل قد يُرسّخ أيضاً مكانة مبابي كابوساً حقيقياً لبرشلونة.

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