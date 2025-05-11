مهاجم أتلتيكو مدريد يدخل التاريخ بـ «أسرع ثلاثية» في «الليجا»

مدريد (رويترز)



سجل المهاجم ألكسندر سورلوث أربعة أهداف في غضون 30 دقيقة، ليقود أتلتيكو مدريد إلى الفوز 4-صفر على ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وأحرز سورلوث ثلاثة أهداف في أول 11 دقيقة، في أسرع ثلاثية في تاريخ المسابقة، قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 30.

ويحتل أتلتيكو مدريد، الذي خرج من سباق اللقب، المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر وخمس نقاط خلف ريال مدريد ثاني الترتيب قبل المواجهة التي تجمعهما الأحد، والتي قد تكون حاسمة في صراع اللقب، ويحتل سوسيداد، الذي لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة، المركز 12 برصيد 43 نقطة.

وبدأ أتلتيكو مدريد، الذي تعادل الأسبوع الماضي سلبياً مع ديبورتيفو ألافيس المهدد بالهبوط، المباراة بقوة إذ افتتح سورلوث التسجيل بعد سبع دقائق من بداية اللقاء، بتسديدة مباشرة في منتصف المرمى بعد تمريرة من مسافة بعيدة من بابلو باريوس.

وضاعف المهاجم (29 عاماً) النتيجة بعدها بثلاث دقائق، عندما سدد كرة منخفضة من حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى السفلى للمرمى، وبعدها بأكثر من دقيقة واحدة بقليل، أكمل سورلوث ثلاثيته القياسية بتسديدة من مسافة قريبة، وكانت ثلاثية سورلوث أسرع بفارق أربع دقائق من ثلاثية إدموندو سواريز في عام 1941 وثلاثية كارليس بيستيت في عام 1929.

ولم يتوقف المهاجم النرويجي عند هذا الحد، إذ سجل هدفه الرابع، عندما استلم الكرة من خابي جالان على حدود منطقة الجزاء وهيأ نفسه ثم أسكن الكرة في الشباك.

وأصبح سورلوث هداف أتليتيكو في الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، متفوقاً بهدفين على زميله خوليان ألفاريز الذي غاب عن المباراة بسبب الإيقاف.

وسجل النرويجي أربعة أهداف في مباراة في مايو من العام الماضي، إذ قاد فريقه السابق فياريال للتعادل 4-4 مع ريال مدريد حامل اللقب واستغرق الأمر 56 دقيقة فقط.

وسدد سورلوث كرة ارتدت من العارضة من قرب نقطة الجزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وعلى الجانب الآخر، فشل سوسيداد في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بالدوري.