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الرياضة

«أخبار سيئة» لريال مدريد بعد «الوداع الأوروبي» لبرشلونة!

«أخبار سيئة» لريال مدريد بعد «الوداع الأوروبي» لبرشلونة!
11 مايو 2025 09:31

 معتز الشامي (أبوظبي)

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يستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو مساء الأحد، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بشكل دراماتيكي، على يد إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة إجمالية 7-6 في مجموع المباراتين، ورغم أن وداع «البارسا» لـ«الشامبيونزليج» يُسعد بالتأكيد غريمه التقليدي، إلا أن الأمر يحمل أيضاً أخباراً سيئة لريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي «مونتجويك».
ومنذ أن تحولت بطولة كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 1993-1994، لعب برشلونة 17 مباراة في الدوري مباشرة بعد خروجه من أوروبا، محققاً رقماً قياسياً بلغ 11 فوزاً و 3 تعادلات و 3 خسائر فقط.
وبعد 11 فوزاً من 17 مباراة عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا، يجد برشلونة العزاء في «الليجا»، ويُظهر التاريخ أن برشلونة يميل إلى تقديم أداء جيد في المباريات المحلية، ويستضيف برشلونة ريال مدريد في مباراة حاسمة من «الكلاسيكو»، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني، في مواجهة ربما تُحدد مصير لقب الدوري، ومع تقدم برشلونة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 4 جولات من النهاية، فإن النقاط الثلاث تكون حاسمة في لقب «الليجا».

الدوري الإسباني
الليجا
دوري أبطال أوروبا
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