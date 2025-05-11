هامبورج يعود إلى «البوندسليجا» بعد غياب 7 سنوات



هامبورج (أ ف ب)



ضمِن هامبورج عودته إلى «البوندسليجا» بعد سبع سنوات من هبوطه الأول والوحيد إلى الدرجة الثانية، وذلك بتغلبه على ضيفه أولم 6-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

أمام أكثر من 56 ألف متفرج، قلب هامبورج تخلفه بهدف لتوم جال (7) إلى فوز ساحق 6-1.

وتناوب الهولندي لودوفيت ريس (10) والغاني رانسفورد كونيجسدورفر (42 و62) ودافي شيلكه (45) وفيليب شترومبف (49 خطأ في مرمى فريقه) والليبي دانيل الفضلي (87).

وتصدى حارس مرمى هامبورج البرتغالي دانيال هوير فرنانديز لركلة جزاء في الدقيقة 36 انبرى لها سمير تيلالوفيتش.

وعزز هامبورج صدارته برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر كولن وبفارق أربع نقاط عن إلفيرسبرج الثالث وبادربورن الرابع.

ويحتاج كولن الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، إلى نقطة واحدة على الأقل في مباراته في المرحلة الأخيرة أمام ضيفه كايزسلاوترن للحاق بهامبورج إلى الدرجة الأولى.

قبل سبع سنوات، هبط نادي هامبورج إلى الدرجة الثانية، وفشل في العودة إلى الدوري الممتاز، حيث وصل إلى الملحق مرتين (2022 و2023) واحتل المركز الرابع أربع مرات (2019، 2020، 2021، 2024).

ويعتبر هامبورج، أحد الأندية الألمانية الثلاثة الوحيدة التي فازت بكأس أوروبا للأندية البطلة، النسخة السابقة لدوري أبطال أوروبا، حيث ظفر بها عام 1983، وبطل الدوري ست مرات (1923، 1928، 1960، 1979، 1982، 1983)، وكان آخر نادٍ ألماني شارك في جميع مواسم «البوندسليجا» منذ إنشائها في عام 1963، حتى هبوطه في عام 2018.

ويدين هامبورج بعودته إلى مدربه الواعد ميرلين بولتسين، البالغ 34 عاماً والذي وُلد في المدينة ونشأ مشجعاً للنادي، وقال بولتسين قبل المباراة «عانينا من بعض الانتكاسات الصعبة، لكننا دائماً ما كنا نتعافى، وهذا يمنحني شعوراً جيداً وثقة كبيرة بأننا نستطيع أن نجعل هذه الليلة أمسية مميزة جداً».