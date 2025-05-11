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الرياضة

بوكا جونيورز إلى ربع نهائي الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز إلى ربع نهائي الدوري الأرجنتيني
11 مايو 2025 11:16

بوينس آيرس (د ب أ)

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تأهل بوكا جونيورز إلى دور الثمانية بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الماراثوني بركلات الجزاء الترجيحية على لانوس 4-2 فجر اليوم، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي على ملعب بومبونيرا.
ومنح حارس المرمى أجوستين مارشيسين الأفضلية لبوكا جونيورز بتصديه لركلة الجزاء الأولى التي نفذها أليكسيس كانيلو، وذلك بعد أن دافع عن مرماه بكل قوة طوال المباراة.
وسدد ديلان أكوينو جناح لانوس ركلة جزاء فوق العارضة في الوقت الذي سجل فيه بوكا جونيورز أول ثلاث ركلات جزاء له.
وسدد البديل ميلتون خيمينيز ضربة الجزاء الحاسمة ليصعد ببوكا جونيورز إلى ربع النهائي، حيث يلاقي الفائز من مواجهة إنديبندينتي مع إنديبندينتي ريفادافيا.

الدوري الأرجنتيني لكرة القدم
بوكا جونيورز
الأرجنتين
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