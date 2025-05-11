الشارقة يُحرز لقب «الدوري الذهبي للطاولة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُوِّج نادي الشارقة بطلاً لدوري الناشئين لكرة الطاولة لموسم 2024-2025، بعد فوزه على النصر في ختام مبارياته، ليحتفل بلقب «الدوري الذهبي» من دون أي خسارة، فيما جاء النصر في المركز الثاني، وجاء الوصل ثالثاً.

وغلفت الإثارة مشوار الدوري الذي شهد مشاركة 18 فريقاً، قُسمت إلى أربع مجموعات في الدور الأول، قبل أن تتأهل 8 فرق إلى الدور النهائي، الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، لينجح «الملك» في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الـ 14.

وضم فريق الشارقة المتوج باللقب الرباعي، أحمد سعيد، محمد سعيد، لي هونج، وفيصل محمد، تحت إشراف المدرب إيهاب سليمان، وحضر مراسم التتويج عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة والمدير المالي، حيث قام بتكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات.

ويُعد لقب الدوري الثالث لفريق الشارقة في فئة الناشئين خلال الموسم، بعد فوزه بلقبي «زوجي الناشئين» عن طريق الثنائي أحمد سعيد ولي هونج، و«فردي الناشئين الأولى» للاعب لي هونج، ليُكمل الفريق موسماً مثالياً بثلاثية مستحقة.