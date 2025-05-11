سينر «العائد» يضرب موعداً مع «الخاسر المحظوظ» في روما!

روما (أ ف ب)



كلل الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، عودته إلى ملاعب التنس، بعد إيقافه ثلاثة أشهر بسبب المنشطات، بفوز سهل على الأرجنتيني ماريانو نافوني 6-3 و6-4 في الدور الثاني من دورة روما لماسترز الألف نقطة.

وغاب سينر عن المنافسات منذ تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير، وذلك بسبب الإيقاف بسبب التنشط وتوصله إلى تسوية مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» تقضي بإبعاده عن الملاعب حتى الرابع من مايو.

وسيلعب سينر مباراته المقبلة في الدور الثالث مع «الخاسر المحظوظ» الهولندي يسبر دي يونج الفائز على الإسباني دافيدوفيتش فوكينا بسهولة 6-0 و6-2.

وكان سينر خضع لاختبارين إيجابيين لآثار مادة كلستيبول المحظورة في مارس من العام الماضي، لكن «وادا» قبلت تفسير اللاعب البالغ 23 عاماً بأن التلوث جاء عن طريق الخطأ من قِبل أخصائي العلاج الطبيعي الخاص به.

وأسعد سينر الجماهير الإيطالية المحتشدة في المدرجات، متخلّصاً من آثار الغياب، وهو يطمح إلى تحقيق مشوار قوي في بطولة رولان جاروس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصرح سينر قبل أول حصة تدريبية له في روما بأنه يأمل فقط في اجتياز مباراة نافوني والتعرّف على مستواه بعد فترة التوقف القسرية.

وبعد المباراة قال «حاولت أن أقدّم كل ما لديّ، أعتقد أن هذا الأمر الوحيد الذي يمكنني فعله، هذا الأمر الوحيد الذي باستطاعتي التحكم به».

وأضاف «إنه شعور رائع، شعور مميز، أنا لا أعتبر الأشياء مضمونة دائماً، ونعم، أنا سعيد فقط بعودتي».

وتعود آخر مباراة لسينر على الملاعب الترابية إلى خسارته الملحمية في نصف نهائي بطولة فرنسا العام الماضي أمام منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز المتوّج باللقب.

وعلى الرغم من أن الحضور الجماهيري في روما كان بمستوى تلك المناسبة الكبيرة، فإن مستوى اللعب لم يكن كذلك.

وكان ألكاراز يوجد على بُعد خطوات في ملعب «الأولمبيكو» لمشاهدة صديقه ومواطنه لاعب كرة القدم باتريك في مباراة لفريق لاتسيو أمام يوفنتوس ضمن الدوري الإيطالي، بينما كان سينر يواجه نافوني المصنف 99 عالمياً.

ومن المؤكد أن ألكاراز الذي سيواجه الصربي لاسلو دجيريه مساء الأحد، لم يُفاجأ حين عرف أن سينر حسم مباراته بأسلوب بسيط وخالٍ من الاستعراض، ليبدأ عودته إلى الملاعب بأناقة.

وفجّر المجري فابيان ماروشان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الروسي أندري روبليف السادس عشر 7-5 و4-6 و6-3 في الدور الثاني.

وودّع الأميركي تايلور فريتس الرابع بعد خسارته أمام مواطنه ماركوس جيرون 6-7 و6-7، فيما تأهل النرويجي كاسبر رود السابع على حساب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4 و4-6 و6-4.

وواصل الإيطالي ماتيو بيريتيني (29) مغامرته على أرضه وأمام جماهيره بتغلبه على البريطاني جاكوب فيرنلي 6-4 و7-6 (7-0).

وتغلب الأميركي بن شيلتون الثالث عشر على الإسباني خوان مونار 6-2 و6-1، كما فاز النمساوي سيباستيان أوفنر على الأميركي فرانسيس تيافو الخامس عشر بثلاث مجموعات 6-2 و6-7 و6-3، في حين خرج مواطن الأخير تومي بول فائزاً بسهولة من مباراته أمام الإسباني روبرتو باتيستا 6-1 و6-4، على غرار التشيكي توماس ماخاتش التاسع عشر الذي أقصى الأميركي لورنر تيان 6-4 و6-4.