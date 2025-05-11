برشلونة وريال مدريد: من يملك الأفضلية في «الكلاسيكو الحاسم»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يتوقف عالم كرة القدم اليوم الأحد مع مواجهة برشلونة وريال مدريد في «الكلاسيكو الحاسم»، ضمن «الجولة 35» من الدوري الإسباني، ومع تبقي أربع جولات، وربما تُحدد المباراة مصير لقب «الليجا» موسم 2024-2025، حيث يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 79 نقطة، يليه ريال مدريد وله 75 نقطة.

وتحت قيادة هانسي فليك، حقق برشلونة موسماً محلياً رائعاً، حيث فاز بكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، متغلباً في كل منهما على ريال مدريد، علاوة على ذلك، هيمن الفريق «الكتالوني» على المواجهات المباشرة هذا الموسم، محققاً الفوز في جميع مباريات «الكلاسيكو» الثلاث، بما في ذلك هزيمته الساحقة للريال 4-0 في سانتياجو برنابيو.

وربما كان لخروجه الأخير من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان «7-6 في مجموع المباراتين» أثرٌ نفسيٌّ بالغ، ومع ذلك، لا يزال فليك واثقاً، حيث صرح: «نحن مستعدون للمرحلة الأخيرة من الليجا»، وفيما يتعلق باللاعبين، ثمة شكوك حول جاهزية روبرت ليفاندوفسكي، الذي يتعافى من إصابة عضلية، يتصدر المهاجم البولندي سباق هدافي الدوري برصيد 25 هدفاً، متقدماً بفارق ضئيل على كيليان مبابي، الذي سجل 24 هدفاً مع ريال مدريد.

ويسعى فريق كارلو أنشيلوتي لإنقاذ موسمٍ خالٍ من الألقاب، والفوز في الكلاسيكو سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة، وينعش آماله في الفوز بالدوري، ويدخل ريال مدريد المباراة بأربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، لكنه يواجه انتكاسات دفاعية كبيرة بغياب؛ أنطونيو روديجر، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وداني كارفاخال، وإدواردو كامافينجا.

ورغم خروجه من دوري أبطال أوروبا، يبدو أن برشلونة متفوق، بفضل اكتساحه المطلق في مباريات الكلاسيكو، وفرصة حسم لقب الدوري تقريباً بفوزه، أما ريال مدريد، يدخل المباراة وليس لديه ما يخسره، ويقاتل بكل ما أوتي من قوة، ما يجعل هذه المباراة من أكثر مباريات الكلاسيكو حماساً في التاريخ الحديث.