الشارقة وشرطة دبي بطلا الدوري العام للكاراتيه

علي معالي (أبوظبي)

توج نادي الشارقة بلقب بطولة الدوري العام للكاراتيه لفئتي الأشبال والشباب، وتوج شرطة دبي بلقبي الفتيات والآنسات، وذلك بعد احتساب نتائج الفرق في الكاتا والكوميتيه معاً.

وكانت منافسات الكوميتيه قد اختتمت فعالياتها على صالة نادي الشارقة، بمشاركة 81 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية، وسط أجواء تنافسية حماسية وحضور جماهيري كبير من محبي اللعبة وأولياء الأمور، الذين أضفوا على الفعاليات طابعاً حماسياً مميزاً.

قام بتتويج اللاعبين، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه محمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، د. محمد إسحاق المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للاستثمار والتطوير، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

وجاءت نتائج مسابقة الكوميتيه كالتالي، في فئة الفتيات، تصدرت شرطة دبي البطولة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة وصيفاً، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً، وفي فئة الآنسات، تصدر الشارقة الرياضي للمرأة، وشرطة دبي وصيفاً، وشباب الأهلي في المركز الثالث، وفي فئة الأشبال، تصدر نادي الشارقة، والفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، ونادي الذيد ثالثاً، وفي فئة الشباب، تصدر نادي الشارقة البطولة، ونادي كلباء وصيفاً، وشرطة دبي ثالثاً.