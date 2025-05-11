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الرياضة

«منافس الشارقة» بطلاً لدوري سنغافورة قبل موقعة «أبطال آسيا 2»

«منافس الشارقة» بطلاً لدوري سنغافورة قبل موقعة «أبطال آسيا 2»
11 مايو 2025 13:30

علي معالي (أبوظبي)

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استعاد فريق ليون سيتي سيلورز لقب الدوري السنغافوري لكرة القدم، بعد فوزه على تانجونج باجار يونايتد 1-0، وكانت ركلة الجزاء التي نفذها ماكسيم ليستيان في الشوط الأول كافية لحسم الفوز، وتأمين لقب الدوري للمرة الثانية في تاريخ النادي، والأول منذ 2021، وجاء الفوز باللقب قبل نهاية الموسم بجولتين.
قال ألكسندر رانكوفيتش، مدرب الفريق: «نشعر الآن وكأن حملاً ثقيلاً قد تمت إزاحته عن كاهلنا، وكان الفوز بالدوري السنغافوري الممتاز هدفنا الرئيسي هذا الموسم، وبعد خوض أكثر من 50 مباراة في جميع المسابقات، يُعد هذا إنجازاً لا يُصدق، وأنا فخور للغاية بكل لاعب وجهازنا الفني على العمل الذي قاموا به، لقد كانت رحلة طويلة».
وبهذه المعنويات العالية سوف يلتقي الفريق السنغافوري مع فريق الشارقة يوم 18 من الشهر الجاري على لقب دوري أبطال آسيا 2، ويبلغ الترقب ذروته في سنغافورة، حيث نفدت التذاكر مسبقاً لمشاهدة الفريق الملقب بـ «البحارة» أول نادٍ سنغافوري على الإطلاق ينافس في نهائي قاري.

الشارقة
دوري أبطال آسيا
سنغافورة
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