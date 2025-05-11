منتخب الجودو يحرز «الفضية» في «أستانا جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)



أحرز ناجي يزبيك لاعب منتخب الجودو الميدالية الفضية، في الوزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم، ضمن بطولة «أستانا جراند سلام» التي تستضيفها كازاخستان، بمشاركة 358 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، بعد خسارته في النهائي أمام السويسري نيلس ستامب، بفارق الخبرة الدولية والوزن، بعد أن تم تصعيده من وزن تحت 66 كجم، ليلعب في مجموعة تحت 73 كجم، ضمن تحضيرات الجهاز الفني لبطولة العالم التي تقام الشهر المقبل في العاصمة المجرية بودابست.

وجاءت خسارة ناجي يزبيك بنتيجة 0-1، وهو يواجه نيلس أبرز المصنفين في المجموعة، والحاصل على ذهبية وزن 73 كجم، في بطولة العالم عام 2023، في ضيافة الدوحة، كما سبق له الفوز بـ «برونزية» بطولة أوروبا عام 2021 بالبرتغال.

ونجح ناجي يزبيك في تخطي جاك يونيزوكا «أميركا»، وعبدالرحمنوف بخيتشان «كازاخستان»، وميخائيل باخباخ «جورجيا» والفائز بذهبية بطولة أوروبا للناشئين في 2017، قبل أن يواجه ستامب في النهائي على المركزين الأول والثاني.

وفي ختام نزالات المجموعة، قام الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين أسر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، يرافقه الدكتور أشكات زيتكييف، مدير الحكام في الاتحاد الآسيوي، أمين سر اتحاد كازاخستان، بتتويج أصحاب المراكز الأولى.

وتشهد البطولة مشاركة أرام جريجوري الذي واجه يجور مالكين لاعب الاتحاد الدولي «فريق اللاجئين» الحائز على ألقاب العالم للناشئين والشباب في بطولات دوشانبي وألماتي وأنطاليا.