قمة ليفربول وأرسنال في «البريميرليج».. صلاح يطارد رقماً قياسياً



معتز الشامي (أبوظبي)



في منتصف موسم الدوري الإنجليزي، بدا الأمر وكأن المباراة بين ليفربول وأرسنال تكون حاسمة في اللقب، لكن الأمور لم تسر كما خطط لها فريق ميكيل أرتيتا، وحسم «الريدز» سباق اللقب قبل 4 مباريات من نهاية الموسم، حيث يفصله حالياً 15 نقطة عن «المدفعجية»، الذي شهد تعثر موسمه في الأسابيع الأخيرة.

وحصد ليفربول 44 نقطة على ملعب «أنفيلد» في «البريميرليج» هذا الموسم، بعد أن فاز في 14 من أصل 17 مباراة حتى الآن، ولم يخسر «الريدز» سوى مرة واحدة طوال هذا الموسم على أرضه، حيث كانت الهزيمة 1-0 أمام نوتنجهام فورست في سبتمبر الماضي، ولدى «الريدز» أيضاً محمد صلاح، الذي يُشكّل شوكة في خاصرة أرسنال، حيث سجل 11 هدفاً أمامه في الدوري الإنجليزي، ولم يسجل أكثر إلا في شباك مانشستر يونايتد «13» وتوتنهام «12»، وشارك «الفرعون المصري» في 46 هدفاً حتى الآن هذا الموسم، وإذا سجل أو صنع هدفاً ضد أرسنال، فإنه يعادل الرقم القياسي المشترك لآندى كول «1993-1994» وآلان شيرر (1994-1995) لأكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم.

لم يُهزم ليفربول في آخر 14 مباراة على أرضه أمام أرسنال في جميع المسابقات «7 انتصارات و7 تعادلات»، منذ خسارته بهدفين في الدوري الإنجليزي في سبتمبر 2012، ومع ذلك، لم يُهزم أرسنال في آخر 5 مباريات خاضها في «البريميرليج» ضد ليفربول «فاز في مباراتين وتعادل في 3»، بما في ذلك التعادل 2-2 في مباراة الذهاب، وهذه أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة لـ «الجانرز» أمام ليفربول، منذ أكتوبر 2007 وأبريل 2011 «8 مباريات متتالية».

تتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز ليفربول يوم الأحد، بنسبة 46.6% للتعافي من خسارته الأخيرة أمام تشيلسي، في حين تبلغ نسبة فوز أرسنال 27.7%، وتصل نسبة التعادل إلى 25.7%.