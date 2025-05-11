بيدري وفالفيردي «محركا الوسط» في «الكلاسيكو»



مراد المصري (أبوظبي)



رغم الوفرة في الأسماء الهجومية لدى برشلونة وريال مدريد، قبل «الكلاسيكو» بينهما اليوم، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أن الحسم الحقيقي للقاء يبدأ من وسط الميدان، وتحديداً من لاعبين أصبحا بمثابة المحرك للفريقين على الصعد كافة، وهما الإسباني بيدري في صفوف برشلونة، وفيدريكو فالفيردي مع ريال مدريد.

أصبح بيدري قائداً في برشلونة، بعد أن استحوذ على قلوب الجماهير منذ انضمامه بفضل قدرته على قراءة اللعب، والتواصل مع زملائه، والتحكم في إيقاع المباريات، وبصيرته ونضجه، رغم صغر سنه، يجعلانه أحد أبرز اللاعبين الواعدين في عالم كرة القدم.

لعب بيدري هذا الموسم 55 مباراة، منها 33 مباراة في الدوري، وسجل 6 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، منها 4 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين في الدوري، ويستحق أداؤه الدفاعي الإشادة أيضاً، حيث استعاد الكرة 232 مرة في «الليجا»، مما يجعله اللاعب الأكثر استعادة للكرة، دون احتساب حراس المرمى.

يُعد فالفيردي القلب النابض وروح ريال مدريد، وبفضل تعدد مهاراته، يُمكنه اللعب في مراكز متعددة، من الوسط إلى الظهير الأيمن، كما يتمتع بقدرات بدنية مذهلة، كما يُعد الأوروجوياني أحد أكثر لاعبي جيله تكاملاً، بفضل تسارعه الهائل، وقدرته على إنهاء الهجمات بقوة، والتزامه المتفاني.

لعب فالفيردي هذا الموسم 54 مباراة، منها 32 مباراة في «الليجا»، وسجل 9 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، وبالنظر إلى أدائه في الدوري تحديداً، و6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وكان فالفيردي حاسماً دفاعياً أيضاً، حيث استعاد الكرة 150 مرة، مما أسهم في إيقاف الهجمات المرتدة للخصم واستعادة فريقه للاستحواذ، وهو أكثر لاعبي ريال مدريد استعادة للكرات.

ستكون المواجهة بين اللاعبين الإسباني والأوروجواياني من أبرز الأحداث في «الكلاسيكو»، ومن جهة يرمز بيدري إلى أسلوب برشلونة في الاستحواذ، بينما يجسد فالفيردي قوة ريال مدريد وهجومه المباشر.