مدرب سان جيرمان في قائمة «الخيانة» بـ«الكلاسيكو»!



مراد المصري (أبوظبي)



تجدد مباراة برشلونة وريال مدريد في «الكلاسيكو» اليوم، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، ذكريات أشهر اللاعبين الذين قاموا كما تصفهم الجماهير بـ «الخيانة» بالانضمام إلى صفوف المنافس.

الأشهر على الإطلاق في القائمة البرتغالي لويس فيجو، الذي أصبح في 24 يوليو 2000، أغلى لاعب في العالم، عندما انضم إلى ريال مدريد قادماً من برشلونة، مما أثار غضب جماهير الفريق الكتالوني، وقام فيجو بهذه الخطوة وهو في ذروة تألقه، وفاز بالكرة الذهبية بعد وقت قصير من انضمامه إلى المنافس اللدود.

الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الحالي، أحد اللاعبين في القائمة، وانضم إلى ريال مدريد قادماً من ريال سبورتينج خيخون عام 1991، وقضى خمس سنوات في العاصمة، وسجل هدفاً بشكل لافت في الفوز 5-0 على برشلونة في يناير 1995.

وقال إنريكي إنه لم يشعر بالتقدير، وغادر عام 1996 إلى العملاق الكتالوني مع انتهاء عقده، وأصبح أسطورة في برشلونة، حيث بقي لمدة ثماني سنوات، وكان قائد الفريق وسجل 73 هدفاً في 207 مباريات، وقام بتدريب الفريق لاحقاً، والفوز معه بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في 2015.

ومن الأسماء الأخرى، البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي يظل محبوباً لدى مشجعي الفريقين رغم ذلك، ولعب مع برشلونة في موسم 1997-1996، وسجل 47 هدفاً في 49 مباراة، وبسبب مشاكل في عقده، دفع إنتر ميلان الشرط الجزائي الخاص به، مما سبب حزن كبير في كتالونيا، كونه غادر بعد فترة قصيرة للغاية، وبعد خمس سنوات، انضم رونالدو إلى ريال مدريد، وهناك فاز بالكرة الذهبية، وسجل 83 هدفاً في 127 مباراة.

يُعتبر الدنماركي مايكل لاودروب أحد أفضل اللاعبين في جيله على نطاق واسع، وكان عضواً رئيساً في فريق أحلام يوهان كرويف في برشلونة، وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر لاودروب الانضمام إلى ريال مدريد في أعقاب كأس العالم 1994.

وكان الألماني بيرند شوستر لاعباً قوياً في برشلونة، حيث شارك في 170 مباراة مع النادي خلال ثماني سنوات، وكان انتقاله إلى ريال مدريد في 1988 مثيراً للجدل، وبقي في «البلانكوس» لمدة عامين، وسجل 13 هدفاً في 61 مباراة، قام شوستر لاحقاً بتدريب ريال مدريد عام 2007، وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني 2008-2007.

ومن بين اللاعبين المشهورين الآخرين الذين تنقلوا بين الطرفين صامويل إيتو، خافيير سافيولا، ألبرت سيلاديس، جولين لوبيتيجي، لويس ميا، وريكاردو زامورا.