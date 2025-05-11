5 ميداليات إماراتية في «عربية الجولف»

القاهرة (الاتحاد)

حققت منتخبات الجولف إنجازاً جديداً بحصد 5 ميداليات خلال مشاركتها في البطولة العربية الـ 24 للفئات العمرية والسيدات، التي استضافتها مصر على ملعبي مدينتي والقطامية ديونز للجولف، بتنظيم الاتحاد العربي للجولف وبإشراف الاتحاد المصري، ومشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة مثلوا 12 دولة عربية.

جاءت الميداليات الخمس عبر فئتي السيدات والشباب تحت 18 سنة، حيث نال المنتخبان مركز الوصافة (الميدالية الفضية) في الترتيب العام، فيما توج لاعبو ولاعبات الإمارات بثلاث ميداليات فردية (فضيتان وبرونزية)، ما يعكس تطور مستوى الجولف الإماراتي، خاصة في الفئات العمرية.

ترأس وفد الإمارات في هذه المشاركة العربية اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، إلى جانب خالد مبارك الشامسي، الأمين العام، والمدرب فيصل السرغيني، حيث مثّلوا الدولة إدارياً وفنياً، وساهموا في دعم اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم لتحقيق هذا الحصاد المشرّف.

حصد منتخب السيدات المكوّن من اللاعبات سارة علي، وهنّا شيريل، وانتصار الريش، المركز الثاني في الترتيب العام بمجموع 13 ضربة فوق المعدل، خلف المنتخب المغربي، الذي تصدّر بضربة واحدة تحت المعدل، فيما حل المنتخب التونسي ثالثاً بـ 32 ضربة فوق المعدل.

وعلى صعيد الفردي، تألقت المغربية ريم أمني بحصولها على المركز الأول برصيد 7 ضربات تحت المعدل، تلتها لاعبة الإمارات هنّا شيريل، التي نالت الفضية بـ7 ضربات فوق المعدل، وحلت زميلتها سارة علي ثالثة بـ 9 ضربات فوق المعدل، وجاءت انتصار الريش بالمركز الرابع عشر بـ 18 ضربة فوق المعدل.

واصل منتخب الشباب تحت 18 سنة تألقه، حيث توّج بالمركز الثاني في الترتيب العام بمجموع 37 ضربة فوق المعدل، خلف المنتخب المغربي، الذي نال اللقب بـ 18 ضربة فوق المعدل، بينما حل المنتخب التونسي ثالثاً بـ 39 ضربة فوق المعدل.

وفي منافسات الفردي، نال لاعبنا راشد النقبي الميدالية البرونزية بحلوله ثالثًا بـ11 ضربة فوق المعدل، خلف المغربي أمين العمري والكويتي سالم العبكل، اللذين تقاسما المركز الأول بـ7 ضربات فوق المعدل، فيما جاء لاعبنا عبدالله كلبت في المركز الثامن بـ 14 ضربة فوق المعدل.

سجّل منتخب الناشئين تحت 16 سنة، المكوّن من اللاعبين محمد ثابت، وعبدالله درويش، وعبدالله سالمين، مشاركة مقبولة في أول ظهور لهم على الصعيد العربي، واحتلوا المركز الثامن، وتوّج المنتخب المغربي بالمركز الأول بـ11 ضربة فوق المعدل، والمصري وصيفاً بـ 13 ضربة، والأردني ثالثاً بـ 22 ضربة.

أما لاعب منتخبنا زايد علي، المشارك في فئة الفردي تحت 13 سنة، فحل في المركز الرابع عشر.

وثمن اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي، التمثيل المشرف والنتائج الإيجابية التي حققتها منتخباتنا الوطنية للجولف في البطولة العربية الـ 24، والتي تُعد واحدة من المحطات الأساسية في مسيرة تطوير رياضة الجولف في الإمارات، بمشاركة 9 لاعبين من أبنائنا وبناتنا في ثلاث فئات مختلفة، وتحقيق خمس ميداليات ملونة، من بينها مركزا وصافة في فئتي السيدات والشباب تحت 18 سنة، يعكس العمل المتواصل والجهد المشترك بين الاتحاد وأجهزته الفنية، ويدل على تطور أداء لاعبينا وثبات مستواهم على الساحة العربية.

وأشاد الهاشمي بروح الفريق العالية والانضباط الذي أظهره اللاعبون واللاعبات، وبالدور المحوري الذي لعبه الطاقم الفني والإداري في تهيئة الظروف المناسبة لهذا الإنجاز، كما توجه بالشكر إلى الاتحاد العربي للجولف، والاتحاد المصري على التنظيم الراقي، وإلى أسر اللاعبين على دعمهم الدائم، كونهم نواة المستقبل، وقال: «سنواصل دعمهم لصناعة جيل قادر على المنافسة في المحافل القارية والعالمية».