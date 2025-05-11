«هيمنة آسيوية» على «دولية فزاع» للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

فاز منتخب كوريا الجنوبية بلقب بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بحصد 6 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات، في ختام النسخة السادسة من البطولة التي شاركت فيها 30 دولة، حيث تم تتويج اللاعبين واللاعبات في الفئات المختلفة بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بينما حل في المرتبة الثانية المنتخب الماليزي برصيد 3 ذهبيات، وفضية واحدة، و3 برونزيات، تلاه المنتخب الهندي ثالثاً برصيد ذهبية واحدة، ومثلها فضية، و5 برونزيات.

ووجَّه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم على دعمه واهتمامه الكبيرين لأصحاب الهمم ومجلس دبي الرياضي والمؤسسات والشركات الراعية والمتطوعين وفرق العمل المختلفة.

وقال: «الاهتمام الكبير الذي يحظى به (أصحاب الهمم) من (القيادة الرشيدة) كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج وتحقيق الطموحات على الصعد كافة».

وثمَّن بالرقاد مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات في نسخة دبي، والتي تعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي التي وصلت إليه، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تسعى دائماً لتطوير البطولة من أجل تحقيق أهدافها الكاملة انطلاقاً من رؤية «القيادة الرشيدة» في التمكين.

وكانت معالي فاطمة عبدالله، وزيرة المرأة والطفولة المبكرة ورفاهية المجتمع في سرواك ماليزيا، قد شهدت جانباً من مسابقات اليوم قبل الأخير والختامي، مثمنة اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم، وتحقيق الفرص لهم من أجل دمجهم وتمكينهم في المجتمع.