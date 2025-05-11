نيوكاسل يقترب من حسم «سباق التأهل» إلى «أبطال أوروبا»



لندن (أ ف ب)

قطع نيوكاسل شوطاً كبيراً نحو حسم بطاقة تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه المصيري على ضيفه تشيلسي المنقوص عددياً 2-0، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل نيوكاسل اللقاء، وهو في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام تشيلسي، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، وأستون فيلا السادس الفائز على بورنموث 1-0.

وبفوزه العشرين للموسم، رفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، مستفيداً من تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب أمام مضيفه ساوثهامبتون 0-0.

ويخوض فريق المدرب إدي هاو مباراته المقبلة ضد مضيفه أرسنال الوصيف الذي يتقدم عليه بفارق نقطة قبل مواجهته المرتقبة مع مضيفه ليفربول المتوج باللقب، على أن يختتم الموسم على أرضه ضد إيفرتون.

أما بالنسبة لتشيلسي الذي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات في سلسلة شهدت تأهله إلى نهائي مسابقة «كونفرنس ليج»، حيث يلتقي في 28 الحالي مع ريال بيتيس الإسباني، فسيكون أمام مهمة صعبة جداً، إذ يلتقي الجمعة المقبل مع ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد قبل أن يختتم الموسم في ضيافة نوتنجهام فوريست الذي سيكون قادراً على إزاحته عن المركز الخامس في حال فوزه على ضيفه ليستر سيتي الهابط إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

وكانت بداية نيوكاسل، الفائز هذا الموسم بلقب مسابقة كأس الرابطة على حساب ليفربول، أكثر من مثالية، إذ تقدم بعد أقل من دقيقتين على الانطلاق من هجمة مرتدة بدأت إثر ركلة ركنية لتشيلسي وتوغل لأنتوني جوردون في الجهة اليسرى قبل أن يسقط في منطقة الجزاء، إثر تدخل من الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لتتواصل الهجمة عبر جايكوب مورفي الذي مرر الكرة للإيطالي ساندرو تونالي، فحولها الأخير في الشباك (2).

وبتمريرته الحاسمة الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم، بات مورفي أكثر لاعبي نيوكاسل صناعة للأهداف منذ البيروفي نولبرتو سولانو موسم 1999-2000 (15) وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وباتت مهمة نيوكاسل أسهل بكثير حين اضطر تشيلسي لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، بعد طرد السنغالي نيوكلاس جاكسون بسبب تدخله بكوعه على وجه الهولندي سفين بوتمان.

ورفع الحكم في بادئ الأمر البطاقة الصفراء في وجه السنغالي، قبل أن يعود عن قراره ويرفع الحمراء بعد مراجعة اللقطة إثر تدخل من «الفار».

ورغم الأفضلية العددية، عجز نيوكاسل عن تعزيز تقدمه ووجد نفسه مراراً وتكراراً مهدداً باهتزاز شباكه بعدما استوعب تشيلسي في الشوط الثاني صدمة الطرد، لكن فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا عجز عن الوصول إلى الشباك ودفع الثمن بتلقيه هدفاً ثانياً في الدقيقة الأخيرة سجله البرازيلي برونو جيمارايش بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تحولت من الدفاع وخدعت الحارس الإسباني روبرت سانشيز.