سابالينكا تفلت من «البداية المتعثرة» في روما

روما (أ ف ب)



تجاوزت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً ووصيفة البطلة، بدايتها الصعبة لمباراتها مع الأميركية صوفيا كينن الحادية والثلاثين، وبلغت ثمن نهائي دورة روما الألف نقطة للتنس، بالفوز عليها 3-6 و6-3 و6-3.

وخلافاً لمباراتها الأولى في الدورة، حين فازت في الدور الثاني على الروسية أناستاسيا بوتابوفا 6-2 و6-2، واجهت سابالينكا مقاومة من كينن، بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، لكن البيلاروسية التي خسرت نهائي العام الماضي أمام البولندية إيجا شفيونتيك تمكنت في النهاية من تحقيق فوزها الرابع من أصل خمس مواجهات مع الأميركية البالغة 26 عاماً، بعد لقاء استغرق ساعتين و13 دقيقة.

وتلتقي البيلاروسية البالغة 27 عاماً، والتي وصلت إلى النهائي في الدورات الأربع الأخيرة وتوجت بلقبي ميامي ومدريد للألف نقطة، في الدور التالي الأوكرانية مارتا كوستيوك التي تغلبت بدورها على الكندية ليلى فرنانديز 6-4 و6-2.

ولم تكن المباراة سهلة على سابالينكا، إذ وجدت نفسها متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، بعد تنازلها عن إرسالها مرتين، من دون أن تترجم أيا من الفرص الأربع التي حصلت عليها للفوز بشوط على إرسال منافستها الأميركية.

وعندما بدت أنها عادت للأجواء بكسرها إرسال كينن، حين كانت الأخيرة ترسل للفوز بالمجموعة، مقلصة الفارق إلى 3-5، عادت سابالينكا وتنازلت عن إرسالها في الشوط التاسع لتذهب المجموعة لصالح الأميركية 6-3.

لكن بداية المجموعة الثانية كانت أفضل بالنسبة للبيلاروسية، إذ انتزعت الشوط الثاني على إرسال منافستها وتقدمت 3-1، ثم وبعدما تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال، حافظت سابالينكا على أفضليتها وحسمت المجموعة 6-3.

وضربت البيلاروسية بقوة في المجموعة الثالثة الحاسمة، وانتزعت الشوط الثاني على إرسال منافستها لتتقدم 2-0، لكنها تنازلت عن إرسالها مباشرة في الشوط التالي ليفرض التعادل نفسه، قبل أن تعود المصنفة أولى عالمياً لصنع الفارق في الشوط السادس، والتقدم 4-2 ثم 5-2 ثم حسم المجموعة 6-2 واللقاء على إرسالها.

وقالت سابالينكا «كنت قاسية على نفسي، كانت مباراة صعبة، لقد لعبت (كينن) تنس رائع في المجموعة الأولى، كانت معركة رائعة وأنا سعيدة جداً لتمكني من حسم هذا اللقاء».

وبخروج شفيونتيك من الدور الثالث وتنازلها عن اللقب بخسارتها أمام الأميركية دانييل كولينز، باتت سابالينكا المرشحة الأوفر حظاً للفوز بلقب روما للمرة الأولى في مسيرتها والتحضير بأفضل طريقة لمحاولة فك عقدتها في رولان جاروس، وإضافة لقب البطولة الفرنسية إلى ألقابها الكبرى الثلاث في استراليا المفتوحة (2023 و2024) وفلاشينج ميدوز (2024).

وتأهلت إلى الدور ذاته الأميركية كوكو جوف الرابعة التي خسرت نهائي دورة مدريد أمام سابالينكا، بفوزها على البولندية ماجدا لينيت 7-5 و6-3، لتواجه البريطانية إيما رادوكانو التي تخطت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 5-7 و6-0 و6-1.

وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، لم يجد الروسي دانييل مدفيديف، المصنف عاشراً وبطل 2023، صعوبة تذكر في بلوغ ثمن النهائي بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين الرابع والعشرين 6-4 و6-1 في ساعة و26 دقيقة بعد كسره إرسال منافسه أربع مرات من أصل ست فرص.

ويلتقي في اختباره التالي ضمن مسعاه للقب سابع في دورات ماسترز الألف نقطة مع الإيطالي لورنتسو موزيتي الثامن الذي تغلب من دون عناء يذكر على الأميركي براندون ناكاشيما التاسع والعشرين 6-4 و6-3.

ولم يكن اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن عشر ووصيف 2022 موفقاً بقدر مدفيديف، إذ انتهى مشواره عند الدور الثالث بخسارته أمام الفرنسي ارتور فيس الثالث عشر 6-2 و4-6 و2-6 في لقاء استغرق ساعة و53 دقيقة.

ويلتقي الفرنسي البالغ 20 عاماً، والذي تأهل إلى ربع النهائي في دورات ماسترز الألف نقطة الثلاث الأولى لهذا الموسم، قبل الخروج في الرابعة من الدور الثاني في مدريد، في ثمن النهائي بطل 2017 و2024 الألماني ألكسندر زفيريف الثاني أو الليتواني الصاعد من التصفيات فيليوس جاوباس.