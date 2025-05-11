برشلونة بطل الدوري الإسباني للسيدات



مدريد (رويترز)



حسم برشلونة لقبه السادس على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات، بفوز ساحق 9-صفر على ريال بيتيس، بفضل ثلاثية كلاوديا بينا وهدفين من كل من إيفا بايور وأليكسيا بوتياس.

يتصدر برشلونة، بطل الدوري عشر مرات، جدول الترتيب برصيد 81 نقطة من 29 مباراة بفارق ست نقاط لا يُمكن تعويضها عن غريمه ريال مدريد في ظل تبقي مباراة واحدة فقط على نهاية الموسم.

يأتي هذا اللقب بعد موسم أول قوي للمدرب بري روميو، الذي حل محل المدرب السابق جوناتان خيرالديز بعد رحيله عن برشلونة لتولي تدريب فريق واشنطن سبريت الأمريكي للسيدات.

يواصل برشلونة مسيرته نحو تحقيق رباعية، بعد فوزه بكأس السوبر الإسبانية وبلوغه نهائي كل من دوري أبطال أوروبا للسيدات وكأس الملكة، لكن سجله في الدوري هذا الموسم لا يزال دون مستوى توقعاته العالية.

تكبد الفريق الكتالوني خسارتين من أصل 29 مباراة خاضها في الدوري، وهو رقم أكبر مما حققه في أي من مواسمه الخمس الماضية التي انتهت ثلاثة منها من دون هزيمة.

وقال بينا لشبكة دازون «يجتهد هذا الفريق بشدة للفوز بالألقاب، يتحقق كل شيء بفضل بداية الموسم، بتقديم مباريات جيدة».

وأضاف «أشعر أني بحالة جيدة، فحمل كرة المباراة هو أقل ما يهمني، أحاول دائماً مساعدة الفريق قدر استطاعتي».

وأدى فوز برشلونة إلى هبوط بيتيس إلى الدرجة الثانية.

وقال بينا «هذا أمر يسبب القليل من الشعور بالمرارة. أشجع بيتيس كثيراً وآمل أن يعود إلى الدرجة الأولى قريبا».