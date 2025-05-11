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الرياضة

دورتموند يسحق ليفركوزن بـ «رباعية»

دورتموند يسحق ليفركوزن بـ «رباعية»
11 مايو 2025 19:55

 
برلين (أ ف ب)

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ألونسو: الإعلان عن وجهتي قريباً


أبقى بوروسيا دورتموند على آماله بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب فوزه الكبير على باير ليفركوزن 4-2 ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، في الوقت الذي خاض فيه المدرب الإسباني شابي ألونسو مباراته الأخيرة على أرض فريقه.
وجاء اللقاء مؤثراً بالنسبة لجماهير ليفركوزن، بعد إعلان ألونسو الذي قاده إلى إحراز باكورة ألقابه في البوندسليجا الموسم الماضي، رحيله عن الفريق في نهاية الموسم وقبل عام من انتهاء عقده، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد الإسباني.
وقال ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 وقاد الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس من دون خسارة في الموسم الماضي، في مؤتمر صحفي، إن «الوقت مناسب» للإعلان عن رحيله، لكنه لم يكشف عن وجهته القادمة، مؤكداً أن «الحديث عن المستقبل ليس مناسباً الآن».
وفي وقت فقد ليفركوزن فيه الشغف في الأمتار الأخيرة من الدوري بعد حسمه مركز الوصافة خلف بايرن ميونيخ المتوج بطلاً للدوري في المرحلة الماضية، اقتنص دورتموند ثلاث نقاط ثمينة أبقت على آماله في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية البطولة، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطة عن فرايبورج الرابع صاحب المركز الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.
ويدين دورتموند بفوزه إلى أهداف يوليان براندت (33)، النروجي يوليان رييرسون (43)، كريم أديمي (73) والغيني سيرهو جيراسي (77) الذي رفع رصيده إلى 33 هدفاً من 44 مباراة في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع دورتموند، فيما سجل لليفركوزن الهولندي جيريمي فرمبونج (30) ويوناس هوفمان (92).
ويواجه دورتموند نظيره هولشتاين كيل في الجولة ال 34 الأخيرة، فيما يلعب فرايبورج مع أينتراخت فرانكفورت.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
ليفركوزن
تشابي ألونسو
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