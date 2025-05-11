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الرياضة

لاعبو إشبيلية ينامون في ملعب التدريب!

لاعبو إشبيلية ينامون في ملعب التدريب!
11 مايو 2025 20:06

 
إشبيلية (د ب أ)

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أدان نادي إشبيلية الإسباني سلوك جماهيره بعد إجبار لاعبي الفريق على النوم في ملعب التدريب الخاص بالنادي نتيجة أعمال عنف شديدة غضباً من الخسارة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2 -3.
ويعيش إشبيلية الفائز بلقب الدوري الأوروبي 7 مرات موسماً صعباً، حيث يقبع في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مبتعداً بـ 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جماهير إشبيلية، وهي تشعل ألعابا نارية خارج ملعب التدريب، ويخربون البوابة الرئيسية.
وأعلن النادي الإسباني في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه سيسعى للكشف عن أسماء الموظفين ونشر بيانات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهو ما يعد جرائم جنائية.
وأضاف إشبيلية في بيانه «نعرف أن وضع الفريق لا يتمناه أي مشجع، وقد يؤدي إلى الاحتجاجات، ولكن لن نتسامح مع الاعتداءات أو التهديدات أو أعمال التخريب». وأوضح «نطالب قوات الأمن والشرطة ببذل أقصى جهد ممكن للوصول إلى مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة التي ارتكبتها عصابة من المتطرفين الذين تصرفوا بعنف شديد».

الدوري الإسباني
الليجا
إشبيلية
سيلتا فيجو
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