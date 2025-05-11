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الرياضة

مانشستر يونايتد وتوتنهام يسقطان في «البريميرليج»

مانشستر يونايتد وتوتنهام يسقطان في «البريميرليج»
11 مايو 2025 20:19

 
لندن (د ب أ)

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واصل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير نتائجهما الهزيلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد 3 أيام فقط من صعودهما لنهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وخسر مانشستر يونايتد صفر - 2 أمام ضيفه وستهام يونايتد، كما خسر توتنهام بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه كريستال بالاس،، في المرحلة الـ36 للمسابقة.
وعلى ملعب (أولد ترافورد)، افتتح توماس سوسيك التسجيل لوستهام في الدقيقة 26، فيما أضاف جارود بوين الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 57 .
وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي حصد نقطتين في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 39 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة خلف وستهام، الذي تقدم للمركز الخامس عشر.
وفي العاصمة البريطانية لندن، استمر توتنهام في ترنحه بالمسابقة، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في لقائه الخامس على التوالي، بخسارته صفر- 2 أمام ضيفه كريستال بالاس.
وسجل هدفي كريستال بالاس لاعبه إيبيريشي إيز، في الدقيقتين 45 و48 على الترتيب.
وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 49 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد توتنهام عند 38 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).
ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام في وقت لاحق من الشهر الحالي بنهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث تأهل الفريقان إلى هذا الدور، عقب فوزهما على أتلتيك بلباو الإسباني وبودو جليمت النرويجي على الترتيب في الدور قبل النهائي، يوم الخميس الماضي.
ويسعى كلا الفريقين للتتويج باللقب من أجل مصالحة جماهيرهما وتعويضهما عن خيبة الأمل التي لحقت بهما بسبب نتائجهما الكارثية في المسابقة المحلية، علماً بأن الفريق المتوج بالدوري الأوروبي سوف يحجز مقعداً ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

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