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الرياضة

برشلونة يضرب ريال مدريد ويقترب من لقب «الليجا»

برشلونة يضرب ريال مدريد ويقترب من لقب «الليجا»
11 مايو 2025 20:31

 
برشلونة (رويترز)

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قلب برشلونة تأخره بهدفين، ليفوز 4-3 على غريمه ريال مدريد، في مباراة مثيرة، ليقطع خطوة أخرى نحو الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وبهذا الفوز يوسع برشلونة المتصدر الفارق الذي يفصله أمام ريال ثاني الترتيب إلى سبع نقاط، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، ويحتاج برشلونة فوزاً واحداً، ليحسم اللقب للمرة 28.
وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة، وسجل كيليان مبابي «ثنائية»، لكن برشلونة رد سريعاً، إذ هز إريك جارسيا وأمين يامال ورافينيا الشباك في غضون 15 دقيقة ليقلبوا الطاولة. وعزز رافينيا تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول مستغلاً خطأ من لوكاس فاسكيز، ورغم أن مبابي أكمل ثلاثيته في الدقيقة 70 لم حامل اللقب من العودة في النتيجة، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج «خالي الوفاض» من هذا الموسم. 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
رافينيا
لامين يامال
كيليان مبابي
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