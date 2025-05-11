«الملك» و«الزعيم».. «القمة الكلاسيكية»

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق اليوم «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، تتصدرها واحدة من «المواجهات الكلاسيكية» في تاريخ الكرة الإماراتية، بين الشارقة والعين، وسط سباق «المقاعد الآسيوية»، فيما يتمسك دبا الحصن بطموح البقاء، عندما يستضيف الوحدة الباحث عن «الوصافة»، ويلتقي بني ياس مع خورفكان، بهدف تحسين الترتيب.

على استاد الشارقة، يستضيف الشارقة منافسه العين، حيث يتطلع «الملك» إلى الاحتفاظ بالمركز الثاني، وضمان التأهل المباشر إلى «دوري أبطال آسيا للنخبة» في الموسم المقبل، وبذات التوقيت محاولة إيجاد التوازن بين ضغط المباريات بعدما خاض يوم الجمعة الماضي نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، وترقب خوضه نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، خلال مايو الجاري.

ويتطلع العين إلى التقدم، من خلال حصد ثلاث نقاط، من شأنها أن تجعل «الزعيم» يزاحم على مراكز «المربع الذهبي»، إلى جانب محاولة رفع الجاهزية ودرجة التركيز مع خوضه كأس العالم للأندية بأميركا بداية من يونيو المقبل.

ويلتقي دبا الحصن مع الوحدة على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة «تقرير المصير» لدبا الحصن، الذي يحتاج إلى النقاط الثلاث، في حال أراد البقاء، والهروب من «شبح» الهبوط، حيث يبتعد بفارق 8 نقاط حالياً عن البطائح صاحب المركز الـ 12، وهو يدرك أن الجولة ربما تحمل أنباءً حزينة، في حال تمكن «الراقي» من الخروج بنتيجة إيجابية.

من جانبه يتمسك «العنابي» باللعب من أجل الفوز، للبقاء على مقربة من المركز الثاني، حيث يتأخر بفارق أربع نقاط فقط عن الشارقة. ويتواجه بني ياس وخورفكان على استاد بني ياس، في مباراة بعيدة عن الضغوط، مع وصول «السماوي» إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، و«النسور» إلى 32 نقطة في المركز الثامن، ويلعبان حالياً من أجل انتزاع أفضل مركز، وإنهاء الموسم بصورة مثالية.