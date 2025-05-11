«الأبيض» يدخل معسكر «الجولة الحاسمة» للتصفيات 26 مايو

معتز الشامي (أبوظبي)

ربطت «رابطة المحترفين»، مصير بداية الموسم المقبل، بمشوار المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بناءً على توصية ورشة العمل الفنية التي ركزت على بعض التعديلات الجوهرية، فيما اتفقت الأندية على مقترحين لانطلاق الموسم الجديد الذي يشهد العديد من التوقفات الدولية، سواء للمشاركة في كأس العرب خلال ديسمبر المقبل، أو بسبب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، في حال عدم الصعود المباشر، وبالتالي خوض «المرحلة الرابعة».

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث في المجموعة الأولى بـ 13 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أوزبكستان «الوصيف»، فيما حسم منتخب إيران بطاقة التأهل إلى «المونديال» من الجولة الماضية.

ويملك «الأبيض» مباراتين في الجولة الأخيرة، خلال يونيو المقبل، ضمن ختام المرحلة الثالثة للتصفيات، حيث يلتقي أوزبكستان 5 يونيو، على استاد آل نهيان، بينما يغادر لمواجهة قيرغيزستان 10 يونيو، ويحتاج منتخبنا إلى الفوز على أوزبكستان وقيرغيزستان، للاستمرار في المنافسة على البطاقة المباشرة المؤهلة إلى كأس العالم، فيما عليه أن ينتظر مصير مباراة أوزبكستان أمام قطر، سواء التعادل أو فوز «العنابي»، ليضمن «الأبيض» التأهل المباشر إلى كأس العالم، ووفق ذلك السيناريو، يبدأ الموسم ببطولة الدوري في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وربما تسبقها جولة أو جولتان من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وفي حالة عدم حسم بطاقة «التأهل المباشر» إلى نهائيات كأس العالم، يخوض المنتخب تصفيات «المرحلة الرابعة»، والتي تقُام في أكتوبر المقبل، بنظام البطولة المجمعة، وهو ما يفرض بدء الموسم بجولتين من الدوري بداية من 15 أغسطس المقبل، قبل معسكر المنتخب أواخر الشهر نفسه، والذي ربما يمتد إلى 13 سبتمبر، ويشهد خوض المنتخب بقيادة الروماني كوزمين «وديتين دوليتين»، للتحضير لتصفيات المرحلة الرابعة، والمتوقع أن يفتح الاتحاد الآسيوي باب تقديم طلبات استضافتها منتصف يونيو المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المنتخب المعسكر التحضيري لتصفيات الجولتين الأخيرتين الحاسمتين بالمرحلة الثالثة 26 مايو الجاري، والذي يشهد قيادة الروماني كوزمين للتدريبات للمرة الأولى، بعد قرار التعاقد معه لمدة عامين إلى كأس آسيا 2027 بالسعودية.

ورغم تركيز الجهاز الفني على تصفيات يونيو للقتال على فرصة حسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، إلا أن كوزمين، وضع بالفعل التصورات المبدئية لتجمع أواخر أغسطس المقبل، من أجل التحضير للمرحلة الرابعة، ومدة التجمع وطبيعة الوديات التي يحتاج إليها لتجهيز «الأبيض»، لتلك المرحلة بصورة أفضل، خاصة أن المنتخب يعود إلى التجمع في أكتوبر، وقبل وقت كافٍ من انطلاق «البطولة المجمعة»، مع احتمالية خوض تجربة وحيدة على الأقل في ذلك التوقيت، وهو ما يتم تحديده على وجه أوضح، بعد نهاية تصفيات المرحلة الثالثة 10 يونيو المقبل.