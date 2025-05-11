سلطان بن حمدان يشهد فعاليات المهرجان الختامي لسباقات الهجن

عبدالله عامر (الوثبة)

تألقت الشعارات الكبرى لهجن الرئاسة وهجن الشيحانية، في منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025» بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، الذي يقام في نسخته الـ46، بمشاركة نخبة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن شوطي الرموز لسن اللقايا الأبكار والجعدان المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ، اللذين أقيما بالميدان الجنوبي بالوثبة، لمسافة 5 كلم، وسط حضور جمع غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

وسيطرت هجن الرئاسة وهجن الشيحانية على رمزي اللقايا بعد منافسة قوية، مما يؤكد استعداد الشعارات الكبرى بشكل تام لختامي الختاميات في الوثبة.

وأهدت «الوذنا» بقيادة المضمر سالم فاران المري، هجن الشيحانية الناموس وكأس اللقايا الأبكار في الشوط المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:09:14 دقيقة، حيث جاء الشوط مثيراً، وشهد منافسة خماسية من «الوذنا» و«الفاتنة» و«النهضة» و«صدى» و«زعفرانة»، قبل أن تحسم «الوذنا» اللقب لمصلحتها، وجاءت خلفها بفارق أجزاء من الثانية «الفاتنة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، وبتوقيت 7:09:22 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «صدى» لهجن الشيحانية بتوقيت 7:09:34 دقيقة.

بلغت جائزة الشوط الأول للقايا الأبكار مليون درهم، وحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم، والثالث 300 ألف درهم، والرابع 200 ألف درهم، والخامس 100 ألف درهم.

وحلقت هجن الرئاسة بالناموس وبندقية اللقايا في شوط الجعدان المفتوح عن طريق «الفارس» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، ليهدي الشعار الأحمر رمزاً غالياً، حيث نجح «الفارس» في التقدم في الأمتار الأخيرة بثبات ليخطف المركز الأول بتوقيت 7:08:97 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «مفنود» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، وبفارق ثانيتين عن «الفارس»، بينما ظهر المضمر حمدان محمد مروشد بقوة بحصول «المارد» لهجن الرئاسة على المركز الثالث بتوقيت 7:13:30 دقيقة.

تبدأ اليوم منافسات سن الإيذاع، حيث تصارع مطايا هجن أبناء القبائل على 8 رموز في الفترتين الصباحية والمسائية.

ويقام خلال الفترة الصباحية 20 شوطاً مخصصة لفئة الإنتاج، منها 4 رموز في الأشواط الأربعة الأولى، حيث الشوط الأول للإيذاع الأبكار المحليات الإنتاج وجائزته كأس ومليون درهم، والشوط الثاني للجعدان المحليات الإنتاج وجائزته بندقية و800 ألف درهم، أما الشوط الثالث فخصص للأبكار المهجنات وجائزته كأس ومليون درهم، والشوط الرابع للجعدان المهجنات وجائزته شداد و800 ألف درهم.

وتتركز الأنظار على 4 أشواط رئيسة في الفترة المسائية لإيذاع أبناء القبائل للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، إذ تسعى شعارات أبناء القبائل لحصد الناموس وكأس الشوط الأول المفتوح، ورمز الكأس ومليون ونصف المليون درهم، وبندقية الشوط الثاني ومليون درهم، أما الشوط الثالث للأبكار المحليات فجائزته كأس ومليون درهم، والختام مع شوط الإيذاع الجعدان المحليات وجائزته شداد و800 ألف درهم.

«طوع» و«فرس» و«شهاب» نجوم الصباحية»

تصدرت «طوع» لسهيل سالم بن حمد العضيلي العامري، أول أشواط الفترة الصباحية في فئة اللقايا الأبكار المحليات إنتاج، بعد أن قطعت مسافة الـ 5 كلم بتوقيت قدره 7:27:3 دقيقة، وطارت «فرس» لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي، بناموس الشوط الثاني للأبكار المحليات المهجنات إنتاج، بتوقيت وقدره 7:28:0.

وفاز «شهاب» لمحمد غانم علي بن حمودة الظاهري، بالشوط الثالث للجعدان المحليات إنتاج، بتوقيت وقدره، بتوقيت قدره 7:24:9، ونجح «الجذاب» لمنصور حنيف الفليحاني الشراري، في تصدر الشوط الرابع المخصص للجعدان المهجنات إنتاج، بتوقيت وقدره 7:23:8 دقيقة. وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر عن فوز، «الكوس» لضاحي سعيد بن سيف المشغوني، و«حشيمة» لمبارك سعيد بن راشد الكتبي، و«السامي» لخلفان سلطان بن تريم الكتبي، و«سمران» لمحمد عبدالله بن معضد النيادي، و«مخيفة» لعبدالله راشد بن حليس الكتبي، و«منصورة» لسلطان بن مسلم الشمالي العطوي، و«سمحة» لسالم حمد الجبروت الجنيبي، و«شامة» لعلي محمد بن سعيد الناصري، و«الكايد» لعتيق مطر بن حسن القبيسي، و«نهار» لراشد سعيد بن محمد الكمدة، و«جلد» لصالح جابر بن صالح العامري. وفي الأشواط من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين جاء الفوز لصالح، «الدرعية» لفرج محمد الانقح المري، و«شواش» لمحمد بخيت بن برقان المقارح، و«غازي» لعوض سعيد بالكيلة العامري، (أفضل توقيت)، و«نجلا» لعتيق مطر بن حسن القبيسي، و«خيال» لمسلم بن كميد الذويب العامري، و«صدى» لمحمد خليفة بن ضبيب الشامسي، و«خيال» لصالح جابر بن صالح العامري.